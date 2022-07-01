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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 17:53
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    • 01.07.2022 17:55
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    Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? Brüt NET maaş hesaplama 2022! 1 Temmuz asgari ücret net brüt zam oranı kaç TL oldu?

    Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Milyonlarca vatandaş bugün arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret ara zam görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Peki, asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek? Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL?

    Asgari ücret zammı için geri sayım bugün sona erdi. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendirem asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşiyor. Başkan Erdoğan'ın 2022 asgari ücret ara zammını bugün açıklaması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek?' Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

    YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yeni asgari ücret 5.500 TL oldu. Yüzde 30 zam uygulandı.

    BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARINA 300 LİRA ARTIŞ!

    Açıklamaların devamın da ise söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı ortalaması 350 lira bir gelir elde edecektir. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan artışın sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal ilke çerçevesince çalışanları korumanın yansıması şeklinde altını çizmek isterim."

    ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletim, asgari ücret tespit komisyonumuzun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

    Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken koronavirüs salgını, Rusya Ukrayna savaşının bozduğu küresel keonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik.

    Bizim gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişiklik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Asıl dikkatimiz ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.

    Önceliğimiz insanlarımızın işlerinin, huzurlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasarrufundan kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasıyla yapıyoruz. Hamd olsun terörle mücadelede iyi bir seviyeye geldik.

    Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyada pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır.

    Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyonu asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbiri devreye aldık. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik.

    İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi çabalarımızın ürünüdür. Sosyal destek programlarımızın kapsamını genişleterek hiç kimseyi yalnız çaresiz bırakmadık.

        Tüm dezavantajlı kesimin üzerinde titriyor hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz çalışanlarımızı hayat pahalılığı karşısında daha güçlü desteklemektedir. Yıl başında hem asgari ücret, hem memur hem de emekli maaşlarında ciddi artış yaptık.

        Asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın yükünü işveren üstüne yıkmadık. Devlet olarak ciddi fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadar kısmından alınan vergiden vazgeçtik.

        EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPILDI

        Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları ypamaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde artış zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük.

        Bakanlığımız talimatımızla asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırıdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içerisinde yaptığı çalışma sonunda yeni asgari ücret rakamını belirledik.

        Şimdi size yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz.

        Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir ara artıştır asıl asgari ücret tespitini yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz.

        Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı bırakılması sebebiyle kamu çalışanları ve emeklilere artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.

        Türkiye büyüdükçe elindeki imkanları milletin ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret komisyonunu taraflarına teşekkür ediyorum yeni asgari ücrete ve buna bağlı olarak pek çok farklı ödemelerde gerçekleşecek artışların ülkemize, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."
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        Haberler Ekonomi Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? Brüt NET maaş hesaplama 2022! 1 Temmuz asgari ücret net brüt zam oranı kaç TL oldu?
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