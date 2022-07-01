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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 15:56
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    • 01.07.2022 15:56
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    Evde bakım maaşına zam geldi mi? 2022 Temmuz evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla...

    Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailesi, akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım maaşının da asgari ücret zammıyla birlikte artıp artmayacağı merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşına zam geldi mi? 2022 Temmuz evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte asgari ücret zammıyla yükselen sosyal yardım ödemeleri listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?

    Asgari ücret zammı için bekleyiş sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az sonra asgari ücret zammını açıklayacak. Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca kişinin maaşı artıyor. Bu kapsamda evde bakım maaşı alanlar da kendi ödemelerine zam geliğ gelmeyeceğini araştırmaya koyuldu. Peki Evde bakım maaşına zam geldi mi? 2022 Temmuz evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte agari ücret zammıyla artan ödemeler...

    EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?

    Asgari ücret zammı henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az sonra asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Asgari ücret ek zammı sonrası evde bakım maaşında da artış olacağu düşünülüyor. Henüz artış oranı netlik kazanmadı. Yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verileceğiz.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde şöyle konuşmuştu;

    "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

    1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

    2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI YÜZDE KAÇ ENGELLİ OLANLARA VERİLİR?

        Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

        EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?
        Evde bakım maaşı, sağlık raporunda ağır engellilik ibaresi kalkarsa kesilmiş olur.
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