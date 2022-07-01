Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.07.2022 16:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2022 16:39
    ABONE OL

    SED ödemelerine zam var mı 2022? Temmuz asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? 1.649 TL...

    Asgari ücrete yapılacak Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca kişi araştırmalara başladı. Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerine zam gelip gelmeyeceği de merak edilen konular arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.084 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığının 865 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 1.298 TL’ye, evde bakım yardımının 2.354 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1.649 TL’ye yükseldiğini açıklamıştı. Peki SED ödemelerine zam var mı 2022? Temmuz asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

    SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ ENTEGRE OLMALARINI AMAÇLIYORUZ

    SED ödemelerine zam var mı 2022? Temmuz asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? soruları gündeme geldi. Asgari ücrete yapılacak zam az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Zamla birlikte bir çok kademede maaşlar artacak. SED ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da aldıkları ödemelere zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte son dakika asgari ücret zammıyla yükselecek ödemeler...

    SED ÖDEMELERİNE ZAM VAR MI 2022?

    Engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemeleri Ocak ayında büyük oranda artmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaşmıştı.

    18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865, TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıklamıştı.

    EVDE BAKIM YARDIMI 2.354 TL'YE ÇIKTI

    Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldığını kaydetmişti.

    SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI

    Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetmişti.

        Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL'den 2.572 TL'ye çıkarıldı" demişti.

        SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ ENTEGRE OLMALARINI AMAÇLIYORUZ

        Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Yanık şunları söylemişti;

        "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.084 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 1.298 TL'ye, evde bakım yardımı 2.354 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de 1.649 TL'ye yükseldi."

        Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, "Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz." demişti.

        Öte yandan asgari ücret zammından SED yardımı alanların etkilenip etkilenmeyeceği henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi SED ödemelerine zam var mı 2022? Temmuz asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? 1.649 TL...
            SON DAKİKA