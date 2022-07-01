SED ödemelerine zam var mı 2022? Temmuz asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? 1.649 TL...

SED ödemelerine zam var mı 2022? Temmuz asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? soruları gündeme geldi. Asgari ücrete yapılacak zam az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Zamla birlikte bir çok kademede maaşlar artacak. SED ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da aldıkları ödemelere zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte son dakika asgari ücret zammıyla yükselecek ödemeler...
SED ÖDEMELERİNE ZAM VAR MI 2022?
Engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemeleri Ocak ayında büyük oranda artmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaşmıştı.
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865, TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıklamıştı.
EVDE BAKIM YARDIMI 2.354 TL'YE ÇIKTI
Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldığını kaydetmişti.
SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetmişti.