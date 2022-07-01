SED ödemelerine zam var mı 2022? Temmuz asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? 1.649 TL...

SED ÖDEMELERİNE ZAM VAR MI 2022?

Engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemeleri Ocak ayında büyük oranda artmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaşmıştı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865, TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıklamıştı.