Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Çiğ süt, Dane zeytin, Hububat, baklagil, Organik arıcılık, Sürü büyütme ve yenileme desteği...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarımsal destek ödemeleri 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaklaşık 741 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "740 milyon 818 bin 713 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.