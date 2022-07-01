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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 09:42
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    • 01.07.2022 09:45
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    1 TEMMUZ BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Opet, Shell, PO GÜNCEL YAKIT FİYATLARI!

    Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Akaryakıtta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, motorin fiyatlarında 28 ve 29 haziran'da toplamda 3 lira 34 kuruşluk iki indirim yaşandı. Sektör kaynaklarından aktarılan habere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    1 TEMMUZ BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Opet, Shell, PO GÜNCEL YAKIT FİYATLARI!

    Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarına iki indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor.

    28 Haziran'da yapılan 2,5 liralık indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı da 84 kuruşluk daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE

    İSTANBUL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,61 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL

        ANKARA

        Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

        İZMİR

        İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 26,75 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL
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        Haberler Ekonomi 1 TEMMUZ BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Opet, Shell, PO GÜNCEL YAKIT FİYATLARI!
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