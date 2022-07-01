SON DAKİKA: Motorinin ardından benzin ve otogaza da indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirim rakamı

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarına iki indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor.