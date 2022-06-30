SGK-Bağkur emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri! Temmuz emekli ikramiyelerine zam var mı?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusu biraz evvel yanıt buldu. Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi yatacak ikramiyeler için bekleyiş içerisindeydi. Emeklilere bin 100 lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.
Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şu şekilde olacak:
SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, emekli sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.