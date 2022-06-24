Para, altın, döviz ve menkul kıymeti olanlar dikkat! Varlık Barışı'nda son günler! Varlık Barışı'ndan nasıl yararlanılacak?

VARLIK BARIŞI'NDAN NASIL YARARLANILACAK?

Bildirimlerin 30 Haziran tarihine kadar, özel bir form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebileceğini belirten Yayla, "Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bildirimler, doğrudan mükellefler tarafından yapılacağı gibi bunlar tarafından yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür. Beyan haricinde herhangi bir vergi ödemesi yapılmasına da gerek bulunmamaktadır. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30.06.2022 tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkündür" dedi.