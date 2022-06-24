Para, altın, döviz ve menkul kıymeti olanlar dikkat! Varlık Barışı'nda son günler! Varlık Barışı'ndan nasıl yararlanılacak?

Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı Yeminli Mali Müşavir Emre Yayla, Varlık Barışı'na yönelik bilgi verdi. Yayla, "7256 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Varlık Barışı, Türk vatandaşı olsun olmasın gerçek kişi ve tüzel kişilerin; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine imkan sağlayan düzenlemedir.
Beyan edilen bu varlıklara ilişkin olarak herhangi bir vergi alınmayacak olup; ayrıca varlığın kaynağına ilişkin olarak bir tarhiyat ve vergi incelemesi yapılamayacak ve bu varlıkları da mükellefler serbestçe kullanabileceklerdir. Böylesine önemli ve birçok mükellefi ilgilendiren Varlık Barışı için başvuru tarihi 30 Haziran'da sona erecektir" diye konuştu.
PARA, ALTIN, DÖVİZ VE MENKUL KIYMETİ OLANLAR DİKKAT
Yayla, "Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının tamamı ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları varlık barışının konusuna girmektedir" ifadelerini kullandı.