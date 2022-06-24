BDDK'dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul | Dolar/TL'de son durum...



Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber'e özel açıklamalar:

Belli miktarda döviz rezervi bulunan işletmeler TL cinsinden kredi kullanması kısıtlanacak. Bu durum neden doları etkiledi? İşletmeler döviz varlıklarını TL'ye çevirip kullanmak zorunda kalacak. 15 milyon liraya aşan döviz sahibi şirketlere kredi kullanımı kısıtlaması geldi.

DOLAR 17 TL'NİN ALTINDA

BDDK'nın TL kredi kullanım düzenlemesi sonrası dolardaki düşüş yüzde 5'e yaklaştı. Gün içinde 17,50 TL olan dolar 16,50 TL'ye kadar düştü.