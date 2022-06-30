E-ticarette rekabeti bozana ağır ceza: Teklif TBMM'ye sunuldu!

2021 yılında perakende e-ticaret hacmi 234 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşirken, bu hacmin yaklaşık yarısını sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerindeki satışlar oluşturdu. 2020'de 256 bin 861 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı, geçen yıl 484 bin 347'ye ulaşmıştı. Bu işletmelerin 472 bin 604'ü elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor. Büyük firmaların pazarı domine etmesini önlemek için başta ABD olmak üzere birçok ülke bu alanı düzenleyici mevzuat çalışmaları yapıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda Türkiye de kendi düzenlemesini yaptı. TBMM'ye sevk edilen düzenlemenin getirdiği yenilikler şöyle: