E-ticarette rekabeti bozana ağır ceza: Teklif TBMM'ye sunuldu!

Pandemi süreci ile birlikte dünyanın yanı sıra Türkiye'de de büyük bir pazar payına ulaşan e-ticarete çekidüzen verecek yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan teklif, yeni aktörlerin pazara girmesini kolaylaştırıyor. Türkiye'nin 2019'da yüzde 9,8 olan e-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 17.7'ye yükseldi.
2021 yılında perakende e-ticaret hacmi 234 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşirken, bu hacmin yaklaşık yarısını sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerindeki satışlar oluşturdu. 2020'de 256 bin 861 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı, geçen yıl 484 bin 347'ye ulaşmıştı. Bu işletmelerin 472 bin 604'ü elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor. Büyük firmaların pazarı domine etmesini önlemek için başta ABD olmak üzere birçok ülke bu alanı düzenleyici mevzuat çalışmaları yapıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda Türkiye de kendi düzenlemesini yaptı. TBMM'ye sevk edilen düzenlemenin getirdiği yenilikler şöyle:
HAKSIZ TİCARET ÖNLENECEK
Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, e-ticaret pazar yerlerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri, meydana gelen haksız ticari uygulamaları önleyecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltılacak, herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınamayacak.