En düşük SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli taban maaşı 3500 TL mi oldu? SKK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş hesaplama 2022!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA İLİŞKİN MADDE REVİZE EDİLDİ



Teklifin görüşmeleri esnasında en düşük emekli aylığına ilişkin madde emeklilerin lehine revize edildi.

2500 TL'DEN 3500 TL'YE YÜKSELTİLDİ



Torba kanun teklifine AK Parti imzası ile verilen önerge ile 2500 lira olan en düşük emekli maaşının 3500 liraya yükseltilmesi kabul edildi.

Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle düzenleme hayata geçmiş olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklif sahibi milletvekillerinin ve muhalefet milletvekillerinin en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini az bulduğunu dile getirerek, komisyon üyesi milletvekillerinin rakamın daha yüksek olması konusunda kendileriyle istişarede bulunduğunu belirtti.

Elitaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları istişareler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Cumhur İttifakı olarak en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olmasını komisyon üyelerinin takdirine sunduklarını kaydetti.