20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı! Atamlar 1 Eylül'de...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başvuruların bayram sonrası alınacağını söyledi. Adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz'da alınacağını belirten Özer, 29 Temmuz'da sözlü sınav merkezlerinin ilan edileceğini duyurdu.
2021 KPSS PUANI İLE
Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında olacak, sonuçlar ise 16 Ağustos'ta açıklanacak. 17-18 Ağustos tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar 22 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak." 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
100 BİN KONUT GELİYOR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını kaydetti. TBMM KİT Komisyonu'nda bir sunum yapan Bulut, şunları söyledi: "Buradaki konut sayısı en az 100 bin olacak. İl il, şehirlerimizin talepleri doğrultusunda bütün hazırlıklarımızı tamamladık."
MEMURA-EMEKLİYE % 40 TEMMUZ ZAMMI
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış olacağını öngörmekteyiz" diye konuştu. Nebati, Temmuz artışları ile birlikte bu yıl memurların ve emeklilerinin aylıklarında yapılacak kümülatif artışın yaklaşık yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yapılacak kümülatif artışın ise yaklaşık yüzde 76'ya ulaşacağını söyledi.
Zübeyde YALÇIN
SAĞLIKTA STRATEJİK ADIM
Eczacıbaşı, ABD'li ilaç şirketlerinden Amgen'in sahip olduğu Gensenta'nın yüzde 99.96 hissesini 135 milyon dolara satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Eczacıbaşı, gerçekleştirdiği Gensenta satın almasıyla Türkiye ve dış pazarlarda önemli oyuncu olma yolunda bir adım daha atacak. Satın alma işlemi, Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak. Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu satın alma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların üretimi, ilaç hammaddesi üretimi ve sağlık alanında ihracat yetkinliklerini portföyümüze katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye devam ediyoruz" dedi.