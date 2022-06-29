Ünlü CEO'dan flaş sözler: Kripto para borsaları gizlice iflas etti

BITCOIN YÜZDE 55 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ

5 Mayıs tarihinde Bitcoin yaklaşık olarak 40 bin dolar seviyelerinden hızla geri çekilerek 18 Haziran'da 17 bin 622 dolara kadar inerek 1.5 yılın en düşük seviyesini test etmişti. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin'de değer kaybı yüzde 55 oranında gerçekleşmişti.

Luna ve UST'nin değerinin sıfırlanması dijital varlık piyasasında birçok yatırımcının parasının buhar olmasına yol açarken, geçtiğimiz haftalarda kripto para fonlama şirketi Celsius Network'ün para çekme işlemlerini askıya almasıyla Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere tüm dijital varlıklarda düşüş eğilimi hızlanmıştı.