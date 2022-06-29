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    • Ekonomi
    • 29.06.2022 19:28
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    • 29.06.2022 19:28
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    İlk 6 aylık enflasyon tahmini: Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜDE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları her ay açıklanıyor. Temmuz ayına az bir zaman kala Haziran ayı enflasyon oranı merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında bu nedenle ayı Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Haziran ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE enflasyon beklentisi...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

    Temmuz ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Haziran ayı enflasyon oranları merakla araştırılıyordu. Geçen ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Şimdi merakla araştırılan sorular arasında Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusu yer alıyor. İşte 2022 Haziran ayı enflasyon oranları...

    HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam oranı netlik kazanacak.

        MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

        Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

        Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

        Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

        Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %61,63, aylık %3,83 arttı

        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,64 artış gerçekleşti.

        Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.

        Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %115,18 arttı

        Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %133,49, imalatta %115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %360,30 ve su temininde %70,02 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,21, dayanıklı tüketim malında %83,41, dayanıksız tüketim malında %106,82, enerjide %300,16 ve sermaye malında %79,08 artış olarak gerçekleşti.

        Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,46 arttı

        Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,22, imalatta %5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %38,49 ve su temininde %4,70 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,99, dayanıklı tüketim malında %3,57, dayanıksız tüketim malında %7,06, enerjide %27,65 ve sermaye malında %4,11 artış olarak gerçekleşti.

        Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

        Yıllık en düşük artış; %43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %44,33 ile giyim eşyası, %59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %360,30, ham petrol ve doğal gaz %250,13, kok ve rafine petrol ürünleri %246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 26 alt sektör daha düşük, 3 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

        Aylık en düşük artış; %0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,33 ile metal cevherleri, %1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %38,49, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %11,00, içecekler %10,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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        Haberler Ekonomi İlk 6 aylık enflasyon tahmini: Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜDE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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