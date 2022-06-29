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    • Ekonomi
    • 29.06.2022 17:04
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    • 29.06.2022 17:04
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    2022 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika yattı mı? SSK Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4A 4B 4C Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!

    Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. SSK, Bağkur ikramiyelerinin hangi tarihte yatacağı merak edildi. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? SSK, Bağkur bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4A 4B 4C 1.100 TL Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!

    takvim.com.tr
    2022 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika yattı mı?

    Temmuz ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaş Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Devlet tarafından emeklilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verdiği ikramiye miktarı ne kadar? Kurban Bayramı yaklaşırken ikramiye alma şartlarının neler olduğu da merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İşte merak edilenler!

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin Kurban Bayramı'nın 9, 10, 11, 12 Temmuz 2022 tarihlerine rastlaması nedeniyle;

    Önümüzdeki hafta önce 4-a (SSK) kapsamında aylık alanların zamlı 2022/Temmuz dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri aylık ödeme günlerine göre belirlenecek günlerde ödenmesi beklenmektedir.

    4-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların tamamının temmuz zam farkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin belirlenecek aynı gün içinde, 4-b (BAĞKUR) kapsamında aylık alanların zamlı 2021/Temmuz dönemi gelirleri/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin de önümüzdeki hafta ilan edilecek günde ödenmesi beklenmektedir.

    KİMLERE EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ÖDENECEK?

    Bu ay içinde emekli aylığı almaya hak kazananlar dâhil olmak üzere emeklilik ikramiyeleri genel olarak bütün emeklilere ödenmektedir.

    Buna göre ikramiye, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenecektir. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenmektedir.

    2022 Sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara ise emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir.

        BU BAYRAMDA KİME NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

        Emeklilik ikramiyesi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. İlk defa geçen sene %10 oranında artırılarak 1.100 TL'ye çıkarılmıştır. Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan bayram ikramiyesinin artacağına dair herhangi bir emare ortaya çıkmamıştır. Bu bağlamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da herhangi bir artış olmadan yine 1.100 TL olarak ödenmesi beklenmektedir.

        Diğer yandan 1.100 TL'lik ikramiyenin her emekliye aynı oranda ödenmeyeceğinin altını çizelim. Buna göre hükûmet tarafından son anda bir artış yapılmadığı takdirde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığından kendi çalışması nedeniyle normal emekli olanlara 1.100 TL ödenecektir. Ayrıca;

        İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

        Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 275 TL ikramiye ödenecektir.

        İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

        Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazarıdikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınarak ödeme yapılacaktır.

        İKRAMİYE İLE İLGİLİ DİĞER SUALLERE CEVAPLAR

        Birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla 1.100 TL ödenecektir.

        Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. İkramiyeler borç nedeniyle haciz edilemeyecektir.

        Yersiz yapıldığı anlaşılan ikramiye ödemeleri, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle işlem yapılacaktır.
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        Haberler Ekonomi 2022 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika yattı mı? SSK Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4A 4B 4C Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!
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