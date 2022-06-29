2022 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika yattı mı? SSK Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4A 4B 4C Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaş Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Devlet tarafından emeklilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verdiği ikramiye miktarı ne kadar? Kurban Bayramı yaklaşırken ikramiye alma şartlarının neler olduğu da merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İşte merak edilenler!
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin Kurban Bayramı'nın 9, 10, 11, 12 Temmuz 2022 tarihlerine rastlaması nedeniyle;
Önümüzdeki hafta önce 4-a (SSK) kapsamında aylık alanların zamlı 2022/Temmuz dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri aylık ödeme günlerine göre belirlenecek günlerde ödenmesi beklenmektedir.
4-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların tamamının temmuz zam farkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin belirlenecek aynı gün içinde, 4-b (BAĞKUR) kapsamında aylık alanların zamlı 2021/Temmuz dönemi gelirleri/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin de önümüzdeki hafta ilan edilecek günde ödenmesi beklenmektedir.
KİMLERE EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ÖDENECEK?
Bu ay içinde emekli aylığı almaya hak kazananlar dâhil olmak üzere emeklilik ikramiyeleri genel olarak bütün emeklilere ödenmektedir.
Buna göre ikramiye, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenecektir. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenmektedir.
2022 Sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara ise emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir.