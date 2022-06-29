2022 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika yattı mı? SSK Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4A 4B 4C Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!

BU BAYRAMDA KİME NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

Emeklilik ikramiyesi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. İlk defa geçen sene %10 oranında artırılarak 1.100 TL'ye çıkarılmıştır. Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan bayram ikramiyesinin artacağına dair herhangi bir emare ortaya çıkmamıştır. Bu bağlamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da herhangi bir artış olmadan yine 1.100 TL olarak ödenmesi beklenmektedir.

Diğer yandan 1.100 TL'lik ikramiyenin her emekliye aynı oranda ödenmeyeceğinin altını çizelim. Buna göre hükûmet tarafından son anda bir artış yapılmadığı takdirde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığından kendi çalışması nedeniyle normal emekli olanlara 1.100 TL ödenecektir. Ayrıca;

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 275 TL ikramiye ödenecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazarıdikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınarak ödeme yapılacaktır.