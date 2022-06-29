Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya! 5 yılı dolana dava

Fahiş artışlar nedeniyle yasal düzenleme yapıldı ve kira artışına 1 yıl süreyle yüzde 25 sınırı geldi. Ancak bu artışı yeterli bulmayan ev sahipleri dava yolunu seçiyor. 5 yılı dolduran kiracılar için mahkemeye başvuran mülk sahipleri 'kira bölge ortalamasının altında kaldı, yeniden belirlensin' diyor. Son yıllarda artan bu davalarda, kira artışına sınırlama sonrası patlama oldu.
Bugünlerde birçok kiracıya tespit davası için ya ihtar çekiliyor ya da bilgi mesajı/maili yollanıyor. Kimi mülk sahipleri yasal hakkını kullanmak isterken, kimi de bu yolla tahliye için baskı yaratıyor. Dava sonunda geçmiş aylara ilişkin Zam farkı da alındığı için kiracılar endişeli... Peki bu dava nasıl açılır, yeni kira nasıl belirlenir? İşte Gayrimenkul hukuku uzmanlarının verdiği bilgilere göre 5 maddede kira tespit davaları:
TESPİT DAVASINDA KRİTERLER
-Ev sahibi 5 yılı geçen kiracı için kira tespit davası açabilir. Daha erken sürede bu davayı açma şansı yok. Bugünler için mümkün görünmese de kiracı da ev sahibine tespit davası açabilir.