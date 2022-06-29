Türk Hava Yolları ve Air Serbia arasın ticari iş birliği!

Türk Hava Yolları ve Sırbistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Serbia, yeni bir "Mutabakat Bildirisi" ile ticari iş birliklerini geliştirdiklerini duyurdu.

Bildiri, iki şirketin CEO'ları Bilal Ekşi ve Jiří Marek tarafından 78. IATA Yıllık Genel Kurulu'nda, Doha'da resmi olarak imzalandı.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları ve Air Serbia, iki şirketin Türkiye ile Sırbistan arasında daha rekabetçi ve uygun fiyatlı uçuşlar sunacak iş ortaklığına zemin hazırlayarak, mevcutta sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmek ve misafirlere sunulan teklif ve avantajları genişletmek için daha derin ticari iş birliğinin yollarını araştıracak. İş birliğinin genişletilmesi ile temmuz ayından itibaren Air Serbia, Belgrad-İstanbul hattında ek seferler başlatarak haftada 10 sefere çıkacak, Türk Hava Yolları ise yine bu güzergaha haftada iki kez geniş gövde uçak tahsis edecek.

Bahse konu mutabakat bildirisi (MoU) kapsamında iki şirket; kod paylaşım anlaşması, kargo taşımacılığı ve ''Sık Uçan Yolcu Programı (FFP)'' alanlarında ortak çalışmaları geliştirmek üzere görüşmelerde bulunacak ve uçuş ağlarındaki yolcu dinlenme salonlarının olası ortak kullanımı ile ilgili iş birliği alternatiflerini geliştirecek.

İŞ BİRLİĞİ OPSİYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İmzalanan mutabakata ilişkin görüş bildiren Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi; "Bugünkü küresel ağı düşündüğümüzde, havacılık sektöründe ortaklık gelişiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemi sonrası ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin artırılması ve ağlarımız üzerinden iş birliği opsiyonlarının geliştirilmesi bizim için çok önemli. Bu opsiyonları araştırmak ve mevcut ortaklığımızı geliştirmek adına Air Serbia ile mutabakat imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mevkidâşım Sayın Jiří Marek ve ekibine, havayollarımız, ülkelerimiz ve toplumlarımız arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunmasından ve ortak çalışmalarımızda sergiledikleri daimî destekten ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

HER İKİ ÜLKE YOLCULARININ YARARINA BİR İŞ BİRLİĞİ

Mutabakatla ilgili konuşan Air Serbia CEO'su Jiri Marek ise "Türk Hava Yolları ile aramızdaki iyi ilişkileri ve iş birliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Air Serbia ve Türk Hava Yolları'nın, Sırbistan ve Türkiye arasındaki uçuşlarda bu ortak girişim üzerinden yolculara daha iyi bağlantı sunmak adına verimli ve karşılıklı fayda sağlayan yeni ticari fırsatlar aramaya devam edeceklerini duyurmaktan son derece memnunuz. Bu sayede, her iki ülke yolcularının yararına hizmet ederek, iki devlet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Bu zamana kadar Air Serbia ve Türk Hava Yolları, uçuş ağları içindeki varış noktalarına birden fazla kod paylaşım anlaşması imzalamış ve geliştirmişti. Ortak uçuşlar, Türkiye'nin en büyük şehri ve bölgenin önemli bir hava trafik merkezi olan İstanbul'dan Belgrad ve ötesine seyahat eden yolcuların yanı sıra, Sırbistan'ın başkentinden İstanbul'a ve diğer bölgelere seyahat eden misafirler için de hızlı ve pratik bağlantılar sunuyor. Buna ek olarak Air Serbia, Türk Hava Yolları markası olan AnadoluJet'in, Ankara ile Belgrad arasındaki uçuşlarına JU kodunu ekledi. Bununla birlikte Türk Hava Yolları da Niş-İstanbul ve Kraljevo-İstanbul arasındaki Air Serbia uçuşlarına TK kodunu ekleyerek, söz konusu uçuşlardaki misafirlerine Türk Hava Yolları'nın global ağına erişim imkânı sağladı.