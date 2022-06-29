Gözler toplantıya çevrildi! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak? En az 6 bin TL...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?



Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili şunları kaydetti:"Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50.5 oranında artışında kamu personel ve emeklilerin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına sonuç açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafı ile görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik.

Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemde geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilemeyecektir. En kısa sürede müjdeli bir haberi işçilerimizle ve emeklilerimle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanlarını ve emeklilerin yanında 13.7 milyon emeklimizin tamamının kapsadığını altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olura olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir."