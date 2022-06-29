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    • Haberler
    • 29.06.2022 08:44
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    • 29.06.2022 10:06
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    Gözler toplantıya çevrildi! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak? En az 6 bin TL...

    Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    Asgari cret zammı için beklenen gün geldi. Bugün yapılacak toplantının ardından asgari ücretteki yenilikler netlik kazanacak.

    ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?


    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

    ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?


    Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili şunları kaydetti:"Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50.5 oranında artışında kamu personel ve emeklilerin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına sonuç açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafı ile görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik.

    Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemde geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilemeyecektir. En kısa sürede müjdeli bir haberi işçilerimizle ve emeklilerimle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanlarını ve emeklilerin yanında 13.7 milyon emeklimizin tamamının kapsadığını altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olura olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir."

        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?


        Ekonomist Hikmet Baydar asgari ücret için oran vererek şu ifadeleri kullandı: "Açıklamalarda asgari ücrete yapılacak zam konusunda sinyal verilmedi. Gördüğümüz kadarıyla güzel bir müjde olacak dedi. En azından enflasyona karşı kişilerin korunması söz konusu olacak gibi gözüküyor. Daha önce yüzde 50 civarında bir artış olmuştu. Enflasyonu da dikkate aldığımızda yüzde 20 civarında bir zam yapılması enflasyona karşı korunma anlamına geliyor."

        2022 OCAK ASGARİ ÜCRET NET HESABI

        ASGARİ ÜCRET 5.004,00

        SGK PRİMİ% 14 700,56

        İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04

        KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

        NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40


        İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
        ASGARİ ÜCRET 5.004,00

        SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62

        İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08

        İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70
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        Haberler Haberler Gözler toplantıya çevrildi! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak? En az 6 bin TL...
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