Motorin fiyatı kaç oldu? 29 Haziran mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin, motorin kaç TL oldu? Güncel EPGİS akaryakıt fiyatları!

ÜST ÜSTE İKİNCİ İNDİRİM!

28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık indirimin ardından bıu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş olacak.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol ve dolardaki düşüşün ardından akaryakıt sahipleri indirim haberini beklemeye başladı. Son olarak 23 Haziran günü 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.