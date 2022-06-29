Motorin fiyatı kaç oldu? 29 Haziran mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin, motorin kaç TL oldu? Güncel EPGİS akaryakıt fiyatları!

Motorine indirim geldi mi? Sorusu bayram öncesi merak edilip araştırılıyor. Bayramda araç sürücüleri indirim beklentisine girdi. Düşen dolar kuru ve brent petrol fiyatlarının ardından indirim haberleri gelmeye başladı. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine indirim mi gelecek? Benzin ve motorine indirim mi geldi? İşte tüm detaylar!
MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?
BDDK'nın döviz kararının ardından 16 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru ve petrol piyasalarındaki düşüş sonrasında motorin indirimi uygulandı.
MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!
Motorinin litre fiyatı 16 ve 17 Haziran'da yapılan zammın ardından 30 TL'yi aşmıştı. Piyasalardaki gerilemeyle birlikte 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı.