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    • Ekonomi
    • 29.06.2022 16:47
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    • 29.06.2022 16:57
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    Motorin fiyatı kaç oldu? 29 Haziran mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin, motorin kaç TL oldu? Güncel EPGİS akaryakıt fiyatları!

    Güncel akaryakıt fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. BDDK tarafından açıklanan döviz kararının hemen ardından kurlarda yaşanan düşüş ve Brent petrolde gerileme yaşanması indirim haberlerini peş peşe getirdi. 29 Haziran gece yarısı itibariyle motorine indirim yapılırken bu gece yarısı itibariyle bir indirim daha bekleniyordu. Peki, Motorin fiyatı kaç oldu? 29 Haziran mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin, motorin kaç TL oldu? Güncel EPGİS akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    Motorin fiyatı kaç oldu? 29 Haziran mazota indirim geldi mi?

    Motorine indirim geldi mi? Sorusu bayram öncesi merak edilip araştırılıyor. Bayramda araç sürücüleri indirim beklentisine girdi. Düşen dolar kuru ve brent petrol fiyatlarının ardından indirim haberleri gelmeye başladı. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine indirim mi gelecek? Benzin ve motorine indirim mi geldi? İşte tüm detaylar!

    MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

    BDDK'nın döviz kararının ardından 16 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru ve petrol piyasalarındaki düşüş sonrasında motorin indirimi uygulandı.

    MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!

    Motorinin litre fiyatı 16 ve 17 Haziran'da yapılan zammın ardından 30 TL'yi aşmıştı. Piyasalardaki gerilemeyle birlikte 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı.

        ÜST ÜSTE İKİNCİ İNDİRİM!

        28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık indirimin ardından bıu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş olacak.

        BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

        Petrol ve dolardaki düşüşün ardından akaryakıt sahipleri indirim haberini beklemeye başladı. Son olarak 23 Haziran günü 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 29 HAZİRAN 2022

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,50 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,48 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,42 TL

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 27,59 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 27,59 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL
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        Haberler Ekonomi Motorin fiyatı kaç oldu? 29 Haziran mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin, motorin kaç TL oldu? Güncel EPGİS akaryakıt fiyatları!
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