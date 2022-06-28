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    • Ekonomi
    • 28.06.2022 12:58
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    • 28.06.2022 12:59
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    SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına 2.50 TL indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

    Son dakika ekonomi haberleri... Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve döviz kurundaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geliyor. Motorin litre fiyatına 2.50 TL indirim bekleniyor. Peki güncel motorin fiyatları ne kadar? İndirimin ardından motorin fiyatları ne kadar olacak?

    Motorine indirim geliyor

    Son dakika haberi... Motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geliyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI:

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Yarınki indirimin ardından motorin litre fiyatı 27.49'a gerileyecek.

    Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

    Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına 2.50 TL indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
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