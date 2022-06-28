SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına 2.50 TL indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geliyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Yarınki indirimin ardından motorin litre fiyatı 27.49'a gerileyecek.
Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.
Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.