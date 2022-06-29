Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari Ücret Toplantısı ne zaman, tarihi belli oldu mu?

Asgari ücret toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan 2022 asgari ücrete ara zam hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olura olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." ifadelerine yer verdi. Peki, Asgari Ücret toplantısı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50.5 oranında artışında kamu personel ve emeklilerin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık.