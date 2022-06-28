SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Projelerimizin değeri 70 milyar dolara yaklaştı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'SEDEC 2022 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri Fuarı'nın açılışına katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Demir, Silahlı Kuvvetler ve diğer tüm güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Bu çabalar neticesinde son yıllarda göstermiş olduğumuz gelişmeler birçok alanda firmalarımızın platform, sistem ve yeteneklerinin yurt dışı pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağlamıştır" diye konuştu.
"BAĞIMLILIK, SONU GELMEYEN KÖLELİK GETİRİYOR"
Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken İsmail Demir, "Tarihsel gelişim olarak savunma sanayii konusunda dışarı bağımlı bir kültürden kendine yetebilen, teknolojisini geliştiren ve bunu ihraç eden bir seviyeye gelmiş olduğumuz bu yolculuğumuz devam etmektedir.