SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Projelerimizin değeri 70 milyar dolara yaklaştı

Bu açıdan gelin yerli ve milli sanayii geliştirme sürecinde el ele verelim. Bu alanda dominant olan ülkeler, yıllardır bağımlılık oluşturma yönünde irade koyan ülkeler ve bizi buna mecburmuş gibi hissettiren ülkelere karşı artık biz kendimize yetelim. Oluşturduğumuz insan ve finansman kaynaklarımızla kendi kendimize yeten ve ileri vadede kendi çıkarlarımızla ilgili kararları başkasının iradesine bırakmayan bir yapıya kavuşacağız" dedi.