Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Temmuz 4A,4B,4C ikramiye takvimi!

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında aratılmaya başlandı. 13 milyondan fazla kişiye ödenen emekli ikramiyeleri ödeme tarihine çok az bir süre kaldı. Peki, SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak? 2022 Temmuz 4A,4B,4C ikramiye takvimi!