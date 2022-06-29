Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Temmuz 4A,4B,4C ikramiye takvimi!

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında aratılmaya başlandı. 13 milyondan fazla kişiye ödenen emekli ikramiyeleri ödeme tarihine çok az bir süre kaldı. Peki, SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak? 2022 Temmuz 4A,4B,4C ikramiye takvimi!
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?
2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1100 TL idi. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili zam açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı Temmuz'un ilk haftasında bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin net tarih belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.