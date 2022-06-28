Asgari Ücret toplantısı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına sonuç açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafı ile görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemde geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilemeyecektir.