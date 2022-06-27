Bakan Nebati, vatandaşa sağlanan vergi desteğinin detaylarını da açıkladı!





TORBA DOLUSU MÜJDE

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 'torba' kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifte, 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi yer alıyor. Yine teklifte, kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen düzenlemenin de yer alması bekleniyor. Bu düzenleme ile lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı tanınıyor.



BÜTÇE VE BEDELLİ MESAİSİ

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, 2022 yılı ek bütçesi ile bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklifler için mesai yapacak. Ek bütçe teklifi ile, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan 'personel giderleri' ve 'sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri' ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40.5'i oranında ödenek eklemesi yapılacak.



TÜRKİYE YOLLARINA BİN CROSS ÇIKACAK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Bu yılın ortasında satışa sunduğumuz Yaris Cross için şimdiden çok fazla talep olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet bin olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak" diye konuştu. Yakıt fiyatlarının ve çevre bilincinin arttığı bu dönemde hibritlere olan ilgiye işaret eden Bozkurt, şunları söyledi: "Son 3-4 ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Hibritlere talebin arttığı bu dönemde, Yaris Cross modelinde de satış hedefimiz yaklaşık yüzde 50 hibrit, yüzde 50 benzinli model satmak olacak."



BİYONİK KULAĞIN PARASI SGK'DAN

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Seyhan'ın doğuştan işitme engelli olan çocuğu S.S.'nin ihtiyaç duyduğu 22 bin lira değerindeki biyonik kulağın (koklear implant cihazı) SGK tarafından ödenmesine dair karar, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Dernek Avukatı Aleyna Güler, "Bu konuda yargıda içtihat birliği bulunmadığından her dosyada aynı sonucu alamıyoruz. Süreci Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşımayı hedefliyoruz. Umarım emsal kararlar artarak çoğalır" dedi.



EVİNDEN SU SIZAN ZARARI KARŞILAYACAK

Yargıtay, üst kattaki daireden sızan su sebebiyle alt dairede oluşan maddi zararın arızanın olduğu ev sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin kararında davacının bağımsız bölümündeki hasara, davalının ıslak zemin su tesisatından kaynaklı arızanın sebebiyet verdiğinin bilirkişi raporu ile tespit edildiği belirtildi.



ÜRETİCİLERE 30 HAZİRAN UYARISI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, şöyle konuştu: "Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan destekleri alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için, tarımsal faaliyetin yapıldığı tüm tarım alanlarının ÇKS'ye kaydının yapılması önemlidir."



İTO'DAN ÇAĞRI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılacak olası artıştan doğacak maliyetin, kamunun vereceği katkılar ve özel sektörün kaynak aktarımıyla iş birliği halinde telafi edilebileceğini söyledi. İstanbul'da 900 bin işletme bulunduğunu anlatan Avdagiç, "En az 4'te üçü, yani 675 bini yenilenmeli. Kentsel dönüşüm derken hep konutu konuşuyoruz. Sanayi çarşılarının, iş merkezlerinin, fabrikaların dönüşümünü de radarımıza almamız lazım" dedi.

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