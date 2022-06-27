Tarım Kredi'den çiftçiye büyük destek! Yol haritası belli oldu: Ucuz gıda için cep marketler geliyor

Pandemi sonrasında tarım en stratejik sektör haline geldi. Bir tarafta tarım ürünlerine ulaşmak zorlaşıyor, diğer tarafta fiyatlar yükseliyor. Çiftçinin de artan girdi maliyetlerine karşı korunması gerekiyor. Türkiye'de bu görevleri üstlenen öncü kuruluş hangisi dediğimizde akla ilk Tarım Kredi Kooperatifleri geliyor. 4 ay önce Tarım Kredi Kooperatifleri'nde genel müdürlük koltuğuna Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü Hüseyin Aydın oturdu. Aydın, bu zorlu süreçte hem çiftçiyi destekleyip hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmak için kolları sıvamış durumda... İl il dolaşıp 17 birlikle bir araya gelen Aydın Mersin'de yeni yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yol haritasının ilk sırasında çiftçiyi rahatlatacak önlemler yer alıyor.
SONBAHARDA FİYATI ÇEKECEK
Aydın'ın verdiği bilgiye göre, yemde yüzde 65, gübrede 75-80 dışa bağımlılık var. Hammadde arttığında fiyat kontrol edilemiyor. Ama Tarım Kredi, ürünleri sonbaharda cari fiyatların altında çiftçiye vermeyi hedefliyor. Çiftçiye verilen gübre, mazot, yem konusunda da hasattan sonra mahsuplaşılacak.
KEFALET SİSTEMİNE SON
Tarım Kredi Kooperatifleri üreticinin finansman ihtiyacını en uygun şekilde sağlayabileceği önemli kuruluşlardan biri... Çiftçilerin bundan böyle krediye erişiminin bankalardan daha esnek olması için birtakım adımlar atılıyor. Teminat şartları bankalardan daha esnek olacak. Kefalet sistemi de tarihin derinliklerine gömülecek.
YASAL TAKİP DURDURULDU
Çiftçinin borcunu ödememesi durumunda icra yoluyla yasal takip uygulaması kalktı. Son care bütün yollar tıkanırsa uygulanmaya devam edilecek. Böylece Tarım Kredi 'traktörümü aldı, tarlama çöktü' gibi haberler de tarih oluyor. Geçmiş borcu olana yapılandırma uygulanacak.
BİR KEREDE GETİRENE FAİZ YOK
Geçmişte borcu olan çiftçi bir defada ödeme yaparsa faiz alınmayacak. Borcunun yüzde 10-20-30'unu peşin getiren, kalan miktarı 60 aya kadar vadelendirebilecek. Parayı yatırdığının ikinci gününde de ilaç, tohum, yem ve gübre alabilecek. Tarım Kredi, ortağı çiftçilere 2022'de 14 milyar TL kredi kullandırmayı hedefliyor.
AYNES'E TEKLİF VERECEK
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni stratejinin sanayileşme üzerine olacağını da söylüyor. Aydın, "Sanayide güçlü bir oyuncu haline geleceğiz. Konya ve Erzurum'a yem fabrikası kurmayı planlıyoruz. Yem ile ilgili de planlarımız var. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Aynes'e de teklif vereceğiz" değerlendirmesinde bulunuyor.
EKSPERTİZ MASRAFI BİTİYOR
Banka gibi Tarım Kredi'de de çiftçinin teminatı belirlenirken ekspertiz raporlarına bakılıyordu. Bu da ekstra masraf çıkarıyordu. Ekpertiz işine son veriliyor. Bundan böyle tarla, bağ, bahçe ekspertizi yapılırken köyün ileri gelenlerine sorulacak. Piyasa koşulları değiştiğinde aynı yöntemle revizeler yapılacak. 20 kilometre arayla kurulan iki kooperatifin birbiriyle iş yapmama durumu da kalkıyor. Bundan sonra çiftçiler hangi kooperatife giderse gitsin hizmet alabilecek.