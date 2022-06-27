Tarım Kredi'den çiftçiye büyük destek! Yol haritası belli oldu: Ucuz gıda için cep marketler geliyor

Pandemi sonrasında tarım en stratejik sektör haline geldi. Bir tarafta tarım ürünlerine ulaşmak zorlaşıyor, diğer tarafta fiyatlar yükseliyor. Çiftçinin de artan girdi maliyetlerine karşı korunması gerekiyor. Türkiye'de bu görevleri üstlenen öncü kuruluş hangisi dediğimizde akla ilk Tarım Kredi Kooperatifleri geliyor. 4 ay önce Tarım Kredi Kooperatifleri'nde genel müdürlük koltuğuna Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü Hüseyin Aydın oturdu. Aydın, bu zorlu süreçte hem çiftçiyi destekleyip hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmak için kolları sıvamış durumda... İl il dolaşıp 17 birlikle bir araya gelen Aydın Mersin'de yeni yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yol haritasının ilk sırasında çiftçiyi rahatlatacak önlemler yer alıyor.

SONBAHARDA FİYATI ÇEKECEK

Aydın'ın verdiği bilgiye göre, yemde yüzde 65, gübrede 75-80 dışa bağımlılık var. Hammadde arttığında fiyat kontrol edilemiyor. Ama Tarım Kredi, ürünleri sonbaharda cari fiyatların altında çiftçiye vermeyi hedefliyor. Çiftçiye verilen gübre, mazot, yem konusunda da hasattan sonra mahsuplaşılacak.