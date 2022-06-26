Şeker fiyatlarına 6 kat zam! Fahiş zam için bakanlık harekete geçti! Cezalar yolda

Son dönemde artan şeker fiyatları vatandaşın tepkisini çekiyor. Fiyat artışının arkasında hem özel sektörün kâr hırsı hem de kamu fabrikalarının şekerini toplayan tüccarlar çıktı. Yıllarca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (Türkşeker) domine ettiği şeker pazarında bu yıl fiyatlar şaştı. Özel şeker fabrikaları, stoklarındaki şekerin fiyatını 9 ayda altı kat artırarak, 4 TL'ye mal ettiği şekerin kilogram fiyatını 24 liraya kadar yükseltti. Eylül 2021'de Türkşeker'de fiyat 3.90 TL iken, özel şeker fabrikalarında 12-14 TL'ydi. Türkşeker piyasayı regüle etmeye çalışırken, özel sektörde fiyatlar 20-24 TL arasına çıktı.
STOKLAR İNCELENİYOR
Kamu ve özel sektör fabrikaları arasındaki fiyat farkı derinleştikçe fırsatçılar da türedi. Türkşeker'in özel fabrikalardan daha ucuza sattığı şekeri market ve bakkallardan toplayan fırsatçılar da ürünü stoklamaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tespit ettiği birçok fırsatçıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Özel şeker fabrikalarıyla ilgili denetim faaliyetleri de artırıldı. Önce Ticaret Bakanlığı ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Vergi müfettişleri sahaya indi. Stok ve faturaları inceleyen müfettişler, ürünün ne kadara mal edilip piyasaya kaç paradan sürüldüğünü inceliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı da piyasada fiyatların dalgalanmasını önlemek amacıyla önce 400 bin ton ithalat yapacağını açıkladı. Daha sonra da Türkşeker toz şeker kilogram fiyatını 15 TL'ye yükselttiğini duyurdu.