Zincir marketler kurbanlık paketlerini duyurdu! İşte fiyatlar ve indirim imkanları





KART İNDİRİMI

CarrefourSA'da sakatat dahil en az 17 kilogramlık 'Kıvırcık Koç Kurban Paketi' 3 bin 450, anlaşmalı banka kartı ile 3 bin 250 liradan satılıyor. En az 20 kilogramlık sakatat dahil 'Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi' ise 3 bin 950, anlaşmalı banka kartı ile 3 bin 750 liradan sunuluyor. Bayramın 4'üncü günü teslim alınacak en az 20 kilogramlık kemiksiz 'Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi' 3 bin 800 liraya satılırken, anlaşmalı banka kartı ile alım yapanlar yine 200 liralık indirimden faydalanabiliyor. Kurbanlık alımlarında 9 taksit imkanı sunulurken, birer litrelik 5'li içecek seti hediye ediliyor.