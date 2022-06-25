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    Zincir marketler kurbanlık paketlerini duyurdu! İşte fiyatlar ve indirim imkanları

    Zincir marketler kurbanlık paketlerini duyurdu. Küçükbaşlar 2 bin 795, büyükbaşlar 3 bin 595 liradan başlarken, 12 aya varan taksit, anlaşmalı karta ve teslim tarihine göre indirim gibi imkanlar da var.

    Market tarifesi

    Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bayrama sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlıklar pazarlarda yerini almaya başladı. Türkiye geneline yayılmış bazı zincir marketler de her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık paketlerini duyurdu. Kurbanlıkların fiyatı; küçükbaşta 2 bin 795, büyükbaşta ise 3 bin 595 liradan başlıyor.



    KART İNDİRİMI
    CarrefourSA'da sakatat dahil en az 17 kilogramlık 'Kıvırcık Koç Kurban Paketi' 3 bin 450, anlaşmalı banka kartı ile 3 bin 250 liradan satılıyor. En az 20 kilogramlık sakatat dahil 'Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi' ise 3 bin 950, anlaşmalı banka kartı ile 3 bin 750 liradan sunuluyor. Bayramın 4'üncü günü teslim alınacak en az 20 kilogramlık kemiksiz 'Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi' 3 bin 800 liraya satılırken, anlaşmalı banka kartı ile alım yapanlar yine 200 liralık indirimden faydalanabiliyor. Kurbanlık alımlarında 9 taksit imkanı sunulurken, birer litrelik 5'li içecek seti hediye ediliyor.



    12 AYDA ÖDENİYOR
    Migros'ta; ağırlığı ortalama 30-35, koli ağırlığı en az 12 kilogram olan kurbanlık koç 2 bin 995 liradan, ağırlığı ortalama 38-42, koli ağırlığı en az 16 kilogram olan kurbanlık Kıvırcık koç 3 bin 595 liradan, 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 25 kilogram kemiksiz et olmak üzere 4 bin 595 liradan satışa sunuluyor. Anlaşmalı kart ile ödemelerde kurban başına 200 lira indirim fırsatı sunulurken, 3-12 taksit imkanı sağlıyor.



        PEŞİN FİYATINA TAKSİT
        A101 de en az 16 kilogramlık Karaman koç paketini 3 bin 195, en az 20 kilogram kemiksiz etten oluşan 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlığı 3 bin 595 liradan satışa sunuyor. Anlaşmalı banka kartlarına peşin fiyatına 9 ya da 10 taksit imkanı da A101'den kurbanlık alanları bekliyor.



        İSTANBUL'A GELDİLER
        Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva kavşağında kurulan denetim noktasında kente getirilen kurbanlıklar, ekipler tarafından denetlendikten sonra İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Küpesiz raporsuz gelen hayvanlar oldu. 52 TIR'a işlem uyguladık" dedi.



        KİLOSU ORTALAMA 60 TL
        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmadığını belirterek, "Kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor" dedi.



            VEKALETLE KURBAN 1.800 TL
            Türk Diyanet Vakfı, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise bin 800 lira olarak belirledi.

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