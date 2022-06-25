Zincir marketler kurbanlık paketlerini duyurdu! İşte fiyatlar ve indirim imkanları

Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bayrama sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlıklar pazarlarda yerini almaya başladı. Türkiye geneline yayılmış bazı zincir marketler de her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık paketlerini duyurdu. Kurbanlıkların fiyatı; küçükbaşta 2 bin 795, büyükbaşta ise 3 bin 595 liradan başlıyor.
KART İNDİRİMI
CarrefourSA'da sakatat dahil en az 17 kilogramlık 'Kıvırcık Koç Kurban Paketi' 3 bin 450, anlaşmalı banka kartı ile 3 bin 250 liradan satılıyor. En az 20 kilogramlık sakatat dahil 'Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi' ise 3 bin 950, anlaşmalı banka kartı ile 3 bin 750 liradan sunuluyor. Bayramın 4'üncü günü teslim alınacak en az 20 kilogramlık kemiksiz 'Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi' 3 bin 800 liraya satılırken, anlaşmalı banka kartı ile alım yapanlar yine 200 liralık indirimden faydalanabiliyor. Kurbanlık alımlarında 9 taksit imkanı sunulurken, birer litrelik 5'li içecek seti hediye ediliyor.
12 AYDA ÖDENİYOR
Migros'ta; ağırlığı ortalama 30-35, koli ağırlığı en az 12 kilogram olan kurbanlık koç 2 bin 995 liradan, ağırlığı ortalama 38-42, koli ağırlığı en az 16 kilogram olan kurbanlık Kıvırcık koç 3 bin 595 liradan, 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 25 kilogram kemiksiz et olmak üzere 4 bin 595 liradan satışa sunuluyor. Anlaşmalı kart ile ödemelerde kurban başına 200 lira indirim fırsatı sunulurken, 3-12 taksit imkanı sağlıyor.