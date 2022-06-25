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    Megakent İstanbul’un en değerli 10 ilçesi belli oldu!

    Megakent İstanbul’un en değerli 10 ilçesi belirlendi. Zirveyi Beşiktaş alırken, bu ilçelerde konut fiyatlarının 1 yılda yüzde 133-259 arasında yükseldiği görüldü.

    İstanbul’un şampiyonları

    Konut fiyatlarındaki artış sürerken, Endeksa İstanbul'un en değerli 10 ilçesini belirledi. Mayıs 2022 konut değerleme verilerine göre; Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy ortalama konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu ilçeler olarak öne çıktı. Beşiktaş'ta ortalama konut metrekare fiyatı 50 bin 838, ortalama konut fiyatı 7 milyon 778 bin lira oldu. İkinci sıradaki Sarıyer'de ortalama konut metrekare fiyatı 49 bin 18, ortalama fiyat 7 milyon 401 bin 718 lira olurken, en değerli ilçeler listesinin üçüncü sırasında yer alan Kadıköy'de ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 186 arttı. Kadıköy'de ortalama konut metrekare fiyatı 35 bin 483 lira olurken, ortalama fiyat 4 milyon 754 bin 722 lirayı buldu. Kadıköy'ü; Bakırköy, Beykoz, Şişli, Adalar, Beyoğlu, Ataşehir ve Üsküdar izledi. Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt; "Yıllık değer artışına baktığımızda ilçelerin büyük çoğunluğunda Türkiye ortalamasının üzerinde artış olduğu görülüyor. Bazı bölgelerde yüzde 250'leri bulan artışlar yaşandı" dedi.



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