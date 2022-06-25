Fırsatçıların cezalarını arttıran yasa Meclis'ten geçti! 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak

Stokçulara cezaları artıran, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi veren düzenlemelerin yer aldığı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
▼ Noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek. Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek. Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.
▼ Noterlerin yapacağı taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak. Noter harcı almayacak.
▼ Noterlere ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
▼ Stokçuluk yapanlara verilecek ceza artırılacak. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
DÜNYA HAVACILIĞININ YÖNETİMİNE TÜRK İMZASI
İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, dünya havacılık sektöründe 5 kıtayı temsil eden alt konseylerin çatısı olarak görev yapan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 185 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, 1950 havalimanını bünyesinde barındıran ACI World, sektörün gelişimi ve havacılığın ilerlemesi için politika oluşturarak, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütüyor. 717 üye arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ACI World Yönetim Kurulu'nda hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor. Kadri Samsunlu, havacılık sektörünün dünyadaki en önemli kuruluşlarından biri olan ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı. ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise "Kadri Samsunlu'nun bölgesel ACI konseyleri tarafından seçilen 28 temsilciden oluşan ACI World Yönetim Kurulu'na katılmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.
AİLELERE YENİ DESTEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 milyar liralık aile destek programının detaylarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık anlattı. Paketten 4 milyon hane faydalanacak ve başvurular 27 Haziran'da başlayacak. İlk ödeme Kurban Bayramı öncesinde olacak. Yanık, programa ilişkin şu bilgileri verdi:
"Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak. Destekten faydalanmak isteyen hanelerin başvuruları Devlet üzerinden alınacak. Bu paket ile birlikte cihaza bağlı yaşayan hastalara elektrik desteğinin miktarı da artacak."
Fatma GÖKSU