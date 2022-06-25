Fırsatçıların cezalarını arttıran yasa Meclis'ten geçti! 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak





KARGOMSENDE'DEN TRABZON BULUŞMASI

KARGOMsende, 81 ili kapsayan yaygın dağıtım altyapısı ve faaliyet gösterdiği alanda 'ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu' ile Ankara'da başlayan Bölge Buluşmaları'nın sonuncusunu önceki gün Trabzon Bölge'de gerçekleştirdi. Kasım 2020'de kurulan ve Haziran 2021 itibarıyla 81 ilde 5 bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, 5 ayrı bölgede, interaktif geçen toplantılarda çok önemli çıktılar elde ettiklerini söyledi, ileriki dönemlerde toplantıların gelenekselleştirileceğinin de mesajını verdi.



BDDK'DAN DÖVIZ HAMLESİ

BDDK, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Yapılan açıklamada "Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir" denildi.



GRAM ALTIN 985 TL

Karar sonrası dolar kuru dün akşam saat 20.00 itibarıyla 16,50 TL'ye euro ise 17.42 seviyesine kadar geriledi. Gram altının fiyatı ise 1022 liradan 985 liraya kadar düştü.



5 YUMURTA ÜRETİCİSİ UZLAŞMA İSTEDİ

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yumurta sektörüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Maya sektörüyle ilgili bir soruşturma vardı. O araştırmada yumurta sektörüyle ilgili belgelere ulaştık. Ondan sonra yumurta sektörüne soruşturma açma kararı aldık. Sosyal medya üzerinden belli başlı fiyat belirleme. Hassas bilgi paylaşımı... gibi iddialar vardı. Soruşturma 2 dosyada devam ediyor. İlk soruşturmada 17 taraf var. İkinci soruşturmada da 25 taraf var" dedi. 5 üreticiden uzlaşma talebi geldiğini söyleyen Küle, "Uzlaşma talebi şu; anlaşma gelir, teşebbüs ihlali kabul ediyor. Soruşturma daha yeni başladı, nasıl devam edecek bilmiyorum. İlk 6 ayda sonuçlanır mı ek süre ister mi soruşturma heyeti" diye konuştu.

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