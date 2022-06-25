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    Fırsatçıların cezalarını arttıran yasa Meclis'ten geçti! 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak

    Yasa Meclis’ten geçti: Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. İşte sizler için derlediğimiz 25 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Stokçuya 3 yıl hapıs

    Stokçulara cezaları artıran, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi veren düzenlemelerin yer aldığı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
    ▼ Noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek. Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek. Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.
    ▼ Noterlerin yapacağı taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak. Noter harcı almayacak.
    ▼ Noterlere ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
    ▼ Stokçuluk yapanlara verilecek ceza artırılacak. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.



    DÜNYA HAVACILIĞININ YÖNETİMİNE TÜRK İMZASI
    İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, dünya havacılık sektöründe 5 kıtayı temsil eden alt konseylerin çatısı olarak görev yapan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 185 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, 1950 havalimanını bünyesinde barındıran ACI World, sektörün gelişimi ve havacılığın ilerlemesi için politika oluşturarak, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütüyor. 717 üye arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ACI World Yönetim Kurulu'nda hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor. Kadri Samsunlu, havacılık sektörünün dünyadaki en önemli kuruluşlarından biri olan ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı. ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise "Kadri Samsunlu'nun bölgesel ACI konseyleri tarafından seçilen 28 temsilciden oluşan ACI World Yönetim Kurulu'na katılmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.



    AİLELERE YENİ DESTEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 milyar liralık aile destek programının detaylarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık anlattı. Paketten 4 milyon hane faydalanacak ve başvurular 27 Haziran'da başlayacak. İlk ödeme Kurban Bayramı öncesinde olacak. Yanık, programa ilişkin şu bilgileri verdi:
    "Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak. Destekten faydalanmak isteyen hanelerin başvuruları Devlet üzerinden alınacak. Bu paket ile birlikte cihaza bağlı yaşayan hastalara elektrik desteğinin miktarı da artacak."
    Fatma GÖKSU



        KARGOMSENDE'DEN TRABZON BULUŞMASI
        KARGOMsende, 81 ili kapsayan yaygın dağıtım altyapısı ve faaliyet gösterdiği alanda 'ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu' ile Ankara'da başlayan Bölge Buluşmaları'nın sonuncusunu önceki gün Trabzon Bölge'de gerçekleştirdi. Kasım 2020'de kurulan ve Haziran 2021 itibarıyla 81 ilde 5 bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, 5 ayrı bölgede, interaktif geçen toplantılarda çok önemli çıktılar elde ettiklerini söyledi, ileriki dönemlerde toplantıların gelenekselleştirileceğinin de mesajını verdi.

        BDDK'DAN DÖVIZ HAMLESİ
        BDDK, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Yapılan açıklamada "Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir" denildi.

        GRAM ALTIN 985 TL
        Karar sonrası dolar kuru dün akşam saat 20.00 itibarıyla 16,50 TL'ye euro ise 17.42 seviyesine kadar geriledi. Gram altının fiyatı ise 1022 liradan 985 liraya kadar düştü.

        5 YUMURTA ÜRETİCİSİ UZLAŞMA İSTEDİ
        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yumurta sektörüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Maya sektörüyle ilgili bir soruşturma vardı. O araştırmada yumurta sektörüyle ilgili belgelere ulaştık. Ondan sonra yumurta sektörüne soruşturma açma kararı aldık. Sosyal medya üzerinden belli başlı fiyat belirleme. Hassas bilgi paylaşımı... gibi iddialar vardı. Soruşturma 2 dosyada devam ediyor. İlk soruşturmada 17 taraf var. İkinci soruşturmada da 25 taraf var" dedi. 5 üreticiden uzlaşma talebi geldiğini söyleyen Küle, "Uzlaşma talebi şu; anlaşma gelir, teşebbüs ihlali kabul ediyor. Soruşturma daha yeni başladı, nasıl devam edecek bilmiyorum. İlk 6 ayda sonuçlanır mı ek süre ister mi soruşturma heyeti" diye konuştu.

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        Bakan Kirişci yangındaki son durumu açıkladı
        Haberler Ekonomi Fırsatçıların cezalarını arttıran yasa Meclis'ten geçti! 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak
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