Asgari ücrete zam olacak mı? Emekli, memur ve memur emeklisine ne kadar zam olacak? Bakan canlı yayında duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine enflasyon üzerinde zam yapılacağının müjdesini verdi.

Asgari ücretli çalışanlara zam yapılması için işçi ve işveren sendikalarıyla görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Bilgin, "Hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." dedi.