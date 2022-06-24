Asgari ücrete zam olacak mı? Emekli, memur ve memur emeklisine ne kadar zam olacak? Bakan canlı yayında duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine enflasyon üzerinde zam yapılacağının müjdesini verdi.
Asgari ücretli çalışanlara zam yapılması için işçi ve işveren sendikalarıyla görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Bilgin, "Hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." dedi.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz.
EMEKLİ VE MEMURA İLAVE ZAM
3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Çalışanların alın terini koruyan devlettir. Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.