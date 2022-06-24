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    • Ekonomi
    • 24.06.2022 16:09
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    • 24.06.2022 16:31
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    Asgari ücrete zam olacak mı? Emekli, memur ve memur emeklisine ne kadar zam olacak? Bakan canlı yayında duyurdu

    Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında, emekçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını bir kez daha çizerken temmuzda enflasyon oranının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin ayrıca asgari ücretle ilgili zam çalışmalarının da sürdüğünü aktarırken, "Hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." dedi.

    Asgari ücrete zam olacak mı? Bilgin’den flaş açıklamalar

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine enflasyon üzerinde zam yapılacağının müjdesini verdi.

    Asgari ücretli çalışanlara zam yapılması için işçi ve işveren sendikalarıyla görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Bilgin, "Hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." dedi.

    Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
    Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz.

    EMEKLİ VE MEMURA İLAVE ZAM
    3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Çalışanların alın terini koruyan devlettir. Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.



        ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?
        Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.

        Yıl sonuna kadar 50 bin yeni istihdam olacak, yüksek öğrenimli gençlerden oluşacak. Üretimi, istihdamı ve çalışanların emeğini koruyan sosyal politikaları uygulamakla görevliyiz. Asgari ücretle ilgili düzenleme, diğer düzenlemeler, demokratik toplumda emekçinin hukukunu korumak.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam olacak mı? Emekli, memur ve memur emeklisine ne kadar zam olacak? Bakan canlı yayında duyurdu
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