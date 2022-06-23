Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.
FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR
Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 23 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.