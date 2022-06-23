Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!

MERKEZ BANKASI NE MESAJ VERECEK?

Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.



SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 23 Haziran bugün saat 14:00'de açıklamada bulunacak.

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