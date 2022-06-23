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    • Ekonomi
    • 23.06.2022 08:11
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    • 23.06.2022 08:17
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    Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!

    Son dakika haberi! Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gözler Merkez’de!

    Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.

    FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR
    Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    AA Finans'ın 23 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

        MERKEZ BANKASI NE MESAJ VERECEK?
        Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

        SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 23 Haziran bugün saat 14:00'de açıklamada bulunacak.

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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!
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