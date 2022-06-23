Mahkemeden emsal karar! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yasal faiziyle iade edilecek

İzmir'de iç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt (23), bilgisi dışında 2 ayrı hesabından başka hesaplara para transferi yapıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 163 bin 480 TL'nin 148 bin 480'inin yasal faizleriyle Bozkurt'a verilmesine karar verdi. Avukat Nazlı Demir, "Bu, emsal niteliği taşıyan bir karardır. Birçok dolandırıcılık mağduruna umut ışığı olmuştur" dedi.