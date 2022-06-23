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    • Ekonomi
    • 23.06.2022 11:28
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    • 23.06.2022 11:49
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyon' mesajı! "Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Nureddin Nebati, "Enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz." dedi.

    Bakan Nebati’den enflasyon mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

    Nebati şunları söyledi:

    "90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz. Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz."

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyon' mesajı! "Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
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