Yabancı liselerde fiyat rekoru! 5 yıllık masraf 1 milyon 889 bin liraya kadar çıktı





Ödeme şekline göre 5 gün yatılı yurt ücreti 84 bin 700 ile 89 bin 300, 7 gün yatılı yurt ücreti ise 123 bin 400 ile 132 bin 200 lira arasında değişiyor. Buna göre; hazırlık sınıfı eğitim ve 7 gün yatılı yurt ücreti peşin 352 bin 300, 10 taksitle 377 bin 900 lirayı buluyor. Çocuğunu Robert'te okutmak isteyen ailenin 5 yıllık öğrenim için vereceği ücret, 5 yıl boyunca hiç zam olmayacağı varsayılırsa peşinde 1 milyon 144 bin, 10 taksitli ödemede 1 milyon 228 bin lira. Eğer çocuk yatılı okursa da fiyat 5 yıl için peşin 1 milyon 761 bin, taksitli 1 milyon 889 bin liraya çıkıyor.

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