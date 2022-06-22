Yabancı liselerde fiyat rekoru! 5 yıllık masraf 1 milyon 889 bin liraya kadar çıktı

1.2 milyonu aşkın öğrenci ve velisinin gözü 30 Haziran'da. Bu tarihte açıklanacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları beklenirken, yabancı özel liselerin fiyatları dudak uçuklattı.
İLK SIRA DEĞİŞMEDİ
Okullar arasında Özel Amerikan Robert Lisesi fiyatta yine rekor kırdı. Bu yıl 201 öğrenci alacak olan okulda hazırlık sınıfı peşin fiyatı 228 bin 900 lira... Velilere 4, 7 veya 10 taksit imkanı sunulurken; en uzun vadede fiyat 245 bin 700 liraya kadar çıkıyor.
Ödeme şekline göre 5 gün yatılı yurt ücreti 84 bin 700 ile 89 bin 300, 7 gün yatılı yurt ücreti ise 123 bin 400 ile 132 bin 200 lira arasında değişiyor. Buna göre; hazırlık sınıfı eğitim ve 7 gün yatılı yurt ücreti peşin 352 bin 300, 10 taksitle 377 bin 900 lirayı buluyor. Çocuğunu Robert'te okutmak isteyen ailenin 5 yıllık öğrenim için vereceği ücret, 5 yıl boyunca hiç zam olmayacağı varsayılırsa peşinde 1 milyon 144 bin, 10 taksitli ödemede 1 milyon 228 bin lira. Eğer çocuk yatılı okursa da fiyat 5 yıl için peşin 1 milyon 761 bin, taksitli 1 milyon 889 bin liraya çıkıyor.