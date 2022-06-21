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    • Ekonomi
    • 21.06.2022 18:02
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    • 21.06.2022 18:14
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    Twitter'ın yeni patronu resmen Elon Musk oldu! Yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk bugün itibariyle Twitter'ın resmen yeni patronu oldu. Bir süredir devam eden Twitter'ın 44 milyar dolara satışını yönetim kurulu onayladı.

    Twitter’ın yeni patronu Elon Musk

    Twitter Yönetim Kurulu, hissedarların sosyal medya şirketinin Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a 44 milyar dolara satışını onaylamasını oy birliğiyle tavsiye etti.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, hissedarlara yönelik olarak "Twitter Yönetim Kurulu, oy birliğiyle birleşme sözleşmesinin kabulü için oy vermenizi tavsiye ediyor." ifadesi yer aldı.

    Bildirimde, hissedarların sahip olduğu hisse sayısı ne olursa olsun oylarının çok önemli olduğu vurgulandı.

        Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

        Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

        Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

            Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

            Öte yandan, Musk, Katar Ekonomik Forumu kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda, anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını, Twitter anlaşmasıyla ilgili birkaç "çözülmemiş meseleden" biri olarak sıralamıştı.

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            Olası işten çıkartmalara ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlayan Musk, şirket giderlerinin gelirlerinden fazla olduğuna dikkat çekti.

            "Şu anda maliyetler, geliri aşıyor. Bu harika bir durum değil. Personel sayısının bir noktada rasyonelleştirilmesi ve gelirlerin giderlerden bir miktar artış göstermesini bekliyoruz" diyen Musk sürdürülebilir bir şirket hedeflediklerine vurgu yaparak, "Aksi takdirde, Twitter büyüyemez veya ayakta kalamaz" ifadesini kullandı.

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            Balkan Ninnisi
            Haberler Ekonomi Twitter'ın yeni patronu resmen Elon Musk oldu! Yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı
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