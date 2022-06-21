Twitter'ın yeni patronu resmen Elon Musk oldu! Yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı

Öte yandan, Musk, Katar Ekonomik Forumu kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda, anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını, Twitter anlaşmasıyla ilgili birkaç "çözülmemiş meseleden" biri olarak sıralamıştı.

MUSK TWITTER ÇALIŞANLARINI KOVACAK MI?

Olası işten çıkartmalara ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlayan Musk, şirket giderlerinin gelirlerinden fazla olduğuna dikkat çekti.

"Şu anda maliyetler, geliri aşıyor. Bu harika bir durum değil. Personel sayısının bir noktada rasyonelleştirilmesi ve gelirlerin giderlerden bir miktar artış göstermesini bekliyoruz" diyen Musk sürdürülebilir bir şirket hedeflediklerine vurgu yaparak, "Aksi takdirde, Twitter büyüyemez veya ayakta kalamaz" ifadesini kullandı.