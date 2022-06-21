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    • Ekonomi
    • 21.06.2022 18:08
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    • 21.06.2022 18:30
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    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi zirvesi! Fiyat istikrarı vurgusu...

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Son dönemdeki ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar da konuşuldu.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ekonomi zirvesi

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

    Toplantıda gıda tedarik zincirindeki yüksek fiyat artışları ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik tedbirler ele alındı.

    Öte yandan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası resmi açıklama da geldi.



    İşte o açıklamadan satır başları;

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 21 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir.

    Toplantıda, son dönemdeki gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörüler değerlendirilmiş, ek bütçe süreci ile ilgili temel hususlar üzerinde durulmuştur.



    Son dönemde küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi'nin çıktıları da göz önünde bulundurularak gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır.



        Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi gibi uygulamalar kapsamında kaydedilen gelişmeler detaylı şekilde görüşülmüştür. Söz konusu uygulamaların yurt içindeki üretim kapasitesini artırmak ve ara mallardaki ithalata bağımlılığı azaltmak suretiyle büyümeye ve cari işlemler dengesine sağlayacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur.



        DESTEKLEYİCİ ADIMLAR TARTIŞILDI
        Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi zirvesi! Fiyat istikrarı vurgusu...
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