EPDK'dan 'elektrik' açıklaması: Herhangi bir tarife değişikliği yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifesine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, kurumun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliğinin olmadığını ifade etti.
Yılmaz, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.
"MESNETSİZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Mustafa Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.