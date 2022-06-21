Girişimciye fırsat yağıyor! Dünya markası olma yolunu açan 4 destek





TESCİL İÇİN 50 BİN DOLAR

Bu desteklerden biri, tescil desteği. Ticaret Bakanlığı, markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bir bölümünü karşılıyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın en az yüzde 50'si destek olarak alınıyor. Destek oranı; tescil işlemi hedef veya öncelikli ülkelerden birindeyse ya da firmanın merkezi 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerindeyse yüzde 60'a çıkıyor. Hatta hem firmanın merkezi 4, 5, 6. teşvik bölgesindeyse hem de marka tescili hedef veya öncelikli ülkelerde yapılıyorsa oran yüzde 70 oluyor.