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    Girişimciye fırsat yağıyor! Dünya markası olma yolunu açan 4 destek

    Kendi markasıyla ya da marka alarak dünyaya açılmak isteyen firmalara pek çok destek veriliyor. Marka tescil masrafları karşılanırken, şirket alanlara kredi ve rapor, markasını tanıtmak isteyenlere kira, danışmanlık, pazar araştırması gibi alanlarda destekler yolu açılıyor...

    Çığıl Ön Yener
    Dünya markası olma yolunu açan 4 destek

    Ülkemizde girişimcilere türlü destekler var. İş kurmak, işini geliştirmek, dışa açılmak isteyenler çeşitli finansman desteklerinden faydalanıyor. Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması da destekleniyor. Bu alanda birçok destek veriliyor.



    TESCİL İÇİN 50 BİN DOLAR
    Bu desteklerden biri, tescil desteği. Ticaret Bakanlığı, markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bir bölümünü karşılıyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın en az yüzde 50'si destek olarak alınıyor. Destek oranı; tescil işlemi hedef veya öncelikli ülkelerden birindeyse ya da firmanın merkezi 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerindeyse yüzde 60'a çıkıyor. Hatta hem firmanın merkezi 4, 5, 6. teşvik bölgesindeyse hem de marka tescili hedef veya öncelikli ülkelerde yapılıyorsa oran yüzde 70 oluyor.



    MARKA ALANA 2.2 MİLYON DOLAR
    Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki bir markayı alarak rekabet avantajı sağlamak ve o pazara hemen satış yapmak isteyenlere de destek veriyor. Bu programdaki desteklerden biri kredi faiz desteği. Markayı alırken kullanılacak TL cinsi kredilerde 5, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan olmak üzere toplam 2 milyon dolara kadar destek veriliyor. Markanın değerini objektif şekilde belirlemek için hazırlatılacak Marka Değerleme Raporu için ise yüzde 60 oranında, 200 bin dolara kadar destek sağlanıyor.



        BÜYÜTMEYE DE DESTEK VAR
        Kendi markasını büyütmek isteyenler de destekleniyor. Ticaret Bakanlığı marka destek programı ya da Turquality destek programına girmeye hak kazananlara şu alanlarda yüzde 50 oranında destek sağlıyor: "Yurt dışında açacağı ofis/ mağaza/depo ve showromların kira ve kurulum/dekorasyon harcamaları, tanıtım harcamaları, yurt dışı fuar harcamaları, marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili harcamaları, danışmanlık harcamaları, tasarım ve ürün geliştirme için istihdam edeceği tasarımcı ve mühendis harcamaları, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin harcamalar..."



        İSTEYENE KREDİ
        Dünya markası olmak isteyenlere sunulan bir destek de Marka Kredisi. Türk Eximbank'ın bu programıyla yurt dışında yerleşik markaların alınması ve Türkiye'de yerleşik markaların yurt dışında tutundurulması kapsamında yapılacak harcamaların finansmanı destekleniyor. Üst limiti 75 bin dolar olan krediden; ihracata yönelik mal üreten firmalar, Türkiye'de kurulan serbest bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik faaliyet ruhsatı olan firmalar, Türkiye'de yerleşik döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar faydalanabiliyor.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Ekonomi Girişimciye fırsat yağıyor! Dünya markası olma yolunu açan 4 destek
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