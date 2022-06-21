Girişimciye fırsat yağıyor! Dünya markası olma yolunu açan 4 destek

Ülkemizde girişimcilere türlü destekler var. İş kurmak, işini geliştirmek, dışa açılmak isteyenler çeşitli finansman desteklerinden faydalanıyor. Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması da destekleniyor. Bu alanda birçok destek veriliyor.
TESCİL İÇİN 50 BİN DOLAR
Bu desteklerden biri, tescil desteği. Ticaret Bakanlığı, markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bir bölümünü karşılıyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın en az yüzde 50'si destek olarak alınıyor. Destek oranı; tescil işlemi hedef veya öncelikli ülkelerden birindeyse ya da firmanın merkezi 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerindeyse yüzde 60'a çıkıyor. Hatta hem firmanın merkezi 4, 5, 6. teşvik bölgesindeyse hem de marka tescili hedef veya öncelikli ülkelerde yapılıyorsa oran yüzde 70 oluyor.
MARKA ALANA 2.2 MİLYON DOLAR
Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki bir markayı alarak rekabet avantajı sağlamak ve o pazara hemen satış yapmak isteyenlere de destek veriyor. Bu programdaki desteklerden biri kredi faiz desteği. Markayı alırken kullanılacak TL cinsi kredilerde 5, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan olmak üzere toplam 2 milyon dolara kadar destek veriliyor. Markanın değerini objektif şekilde belirlemek için hazırlatılacak Marka Değerleme Raporu için ise yüzde 60 oranında, 200 bin dolara kadar destek sağlanıyor.