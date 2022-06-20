Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi banka? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kocaer Çelik'in halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Kocaer Çelik halka arz ne zaman? Kocaer hisse halka arz hangi banka? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kocaer Çelik'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kocaer Çelik'in halka arzı için talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 27, 50'den satışa sunulacak.
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Kocaer Çelik'in halka arz QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden yapılacak.