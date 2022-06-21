Emekli olacaklar bu tarihe dikkat! Haziranda başvuran hem aylığı hem ikramiyeyi zamlı alacak

Emeklilik dilekçesi verecek milyonlarca kişi de temmuz zammını bekliyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziranda başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını temmuzda, temmuzda başvuran da ağustostan geçerli olmak üzere alıyor. Haziranda başvuran bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlıyor. Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuzda aylık alacağı için bayram ikramiyesini de alıyor.