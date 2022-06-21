Emekli olacaklar bu tarihe dikkat! Haziranda başvuran hem aylığı hem ikramiyeyi zamlı alacak

Emeklilik dilekçesi verecek milyonlarca kişi de temmuz zammını bekliyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziranda başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını temmuzda, temmuzda başvuran da ağustostan geçerli olmak üzere alıyor. Haziranda başvuran bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlıyor. Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuzda aylık alacağı için bayram ikramiyesini de alıyor.
REFAH PAYI YANSIYACAK
Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca çalışanın, emeklinin geliri artacak. Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 oranında arttı. Buna göre memur maaşları, emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.
Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak. Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Emeklilik dilekçesini verirken emekli aylığı ve maaşlara yapılan dönemsel artışlar büyük önem taşıyor.