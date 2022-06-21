Bakanlık harekete geçti! Uçak yakıtı üretilecek

Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel yakıt veya havacılık sektöründe sürdürülebilir şekilde kullanılan havacılık yakıtı üretiminde değerlendirilecek.
Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan yakıt üretimi yapacak tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun teknik düzenlemelerine uyumlu çalışacak.
Atık yağlar için rafinasyon yetkisi alan şirketlerin, deneme üretimi yapması zorunlu olacak. Deneme üretimi sonucunda ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi tarafından rapor hazırlanarak bakanlığa sunulacak. Deneme üretimi raporunda, tesise ait iş akım şeması, tesisin üretim kabiliyeti, sıcaklık, basınç, vakum, süre, nihai ürün verimi, tesisin fiili kapasitesi gibi verilerle, tesisin atık yağdan biyodizel veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine ilişkin teknik yeterliliği ve ürünlerin kalitesi değerlendirilecek.