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    • Ekonomi
    • 21.06.2022 08:57
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    • 21.06.2022 09:04
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    Bakanlık harekete geçti! Atık yağdan uçak yakıtı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre atık yağlar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden değerlendirilecek. Atık yağların biyodizel yakıt ya da havacılık sektöründe kullanılan yakıt olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

    Bakanlık harekete geçti! Uçak yakıtı üretilecek

    Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel yakıt veya havacılık sektöründe sürdürülebilir şekilde kullanılan havacılık yakıtı üretiminde değerlendirilecek.

    Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan yakıt üretimi yapacak tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun teknik düzenlemelerine uyumlu çalışacak.

    Atık yağlar için rafinasyon yetkisi alan şirketlerin, deneme üretimi yapması zorunlu olacak. Deneme üretimi sonucunda ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi tarafından rapor hazırlanarak bakanlığa sunulacak. Deneme üretimi raporunda, tesise ait iş akım şeması, tesisin üretim kabiliyeti, sıcaklık, basınç, vakum, süre, nihai ürün verimi, tesisin fiili kapasitesi gibi verilerle, tesisin atık yağdan biyodizel veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine ilişkin teknik yeterliliği ve ürünlerin kalitesi değerlendirilecek.

        Üniversitenin raporunu inceleyecek olan bakanlık, uygun görürse tesise üretim izni verecek. Atık yağların kanalizasyona, denize, göle, akarsuya, toprağa dökülmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması yasak olacak.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Ekonomi Bakanlık harekete geçti! Atık yağdan uçak yakıtı
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