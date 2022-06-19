Dünya devleri rotayı İstanbul'a çevirdi! Bu yıl 200 kuruvaziyer geminin gelmesi bekleniyor

İstanbul, Galataport'un ardından kruvaziyer gemilerinin çekim merkezi oldu. Daha önce limana yanaşamayan dünyanın dev gemileri şimdi destinasyon listelerinde ilk sıraya İstanbul'u koyuyor. Bu yıl dünyanın ilk yeraltı limanına aralarında dünyanın en lüks gemilerinin de olduğu 200 gemi yanaşacak. Seneye ise sayı 250 yeni gemiyle 450'yi bulacak. Galataport İstanbul'da yıllık ziyaretçi hedefi 25 milyon. Bunun 1.5 milyonunu kruvaziyer yolcusu oluşturacak. Tarihi yarımadanın ortasındaki bu dev projeyi Galataport İstanbul'un Genel Müdürü Erdem Tavas ve Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan ile gezdik. Erdem Tavas, limana aynı anda 3 geminin yanaşabildiğini, günlük 15 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Tavas, "15 bin yolcu kapasiteli limanı aynı anda 45 boeing uçağına hizmet veren bir havalimanı gibi düşünebilirsiniz. Valizleri tavan arasında taşıdığımız 1.2 km'lik bir sistemimiz var. Biz aslında bir havalimanını yerin altına inşa ettik" dedi. Denizaltı liman konseptinin dünyada benzeri olmadığı için ilk etapta projeyi anlatmakta zorlandıklarını belirten Tavas, "Dünyada birçok ülkeye gidip bunu anlattık. Sonra akılları yattı. Bundan sonra şehir içindeki kuruvaziyer terminalleri buna dönecek. Burası gümrüklü alan olduğu için 19'uncu yüzyıldan beri kimsenin gezemediği bir bölgeydi. Biz bu bölgeyi halkla buluşturmak istedik" dedi. Erdem Tavas, iki ay önce Kolombiya Devlet Başkanı'nın kendilerini ziyaret ettiğini söyledi ve ekledi: "Kapak sistemini incelediler. Benzer bir yatırımı kendi ülkelerinde de yapmayı düşünüyorlar."