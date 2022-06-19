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    Temmuz’da müjde takvimi! EYT’liye emeklilik formülü, sözleşmeliye kadro müjdesi, asgari ücrete ara zam netlik kazanacak

    Temmuz’da milyonların maaşları değişirken sosyal kesimlerle ilgili çalışmalarda hızlanacak ve yeni yasalar çıkacak. İşte Temmuz ayında tamamlanacak ya da başlayacak çalışmalar...

    Temmuz’da müjde takvimi

    Temmuz ayı milyonlarca emekli ve memurun zam ayı olurken bu yıl sosyal kesimlerle ilgili çalışmalarda bu ayda netleşecek. Yeni yasalar çıkarken bazı çalışmalar da başlatılacak. Temmuz ayında tamamlanacak ya da başlayacak çalışmalardan bazıları şöyle:



    ■ Bir süredir devam eden 3600 ek gösterge artışıyla ilgili düzenlemenin Temmuz ayında Meclis'te yasalaşması bekleniyor. Böylece yaklaşık 5.3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artarken emekli maaşları ve emeklilik ikramiyeleri de yükselmiş olacak. Hazırlanan taslağa Meclis'te bazı ilaveler yapılması da bekleniyor.



    Toplu Sözleşme Metni 52. maddede belirtilen sözleşmeli memurlara yeni statü çalışmasının da bu ay içinde şekillenmesi bekleniyor. Böylece kamuda sözleşmeli olarak çalışan 550 bin kadar sözleşmeli personel kadrolular gibi tayin görevde yükselme, il değiştirme, izin devretme gibi haklara kavuşmuş olacak.



        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de bir yol haritası ya da yapılan teknik çalışmanın detaylarının açıklanması bekleniyor. Böylece kapsamı belirlenecek konunun çözümü için formüller de ortaya konulmuş olacak.



        Asgari ücrete ara zam yapılması ile ilgili görüşmelerin de bu ay içinde yapılması bekleniyor. Böylece işçi işveren ve hükümet temsilcilerinin yapacağı toplantıda asgari ücrete yapılacak güncellemenin oranı belli olacak.



        ■ Temmuz artışını alacak olan emekliler ve memurlar için bir sosyal refah artışı çalışması da bu ay içinde yapılacak. Burada taban emekli maaşının artırılması, toplu sözleşme oranının yükselmesi ve seyyanen ödeme yapılması gibi forrmüller düşünülüyor.

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        Haberler Ekonomi Temmuz’da müjde takvimi! EYT’liye emeklilik formülü, sözleşmeliye kadro müjdesi, asgari ücrete ara zam netlik kazanacak
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