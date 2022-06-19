Temmuz’da müjde takvimi! EYT’liye emeklilik formülü, sözleşmeliye kadro müjdesi, asgari ücrete ara zam netlik kazanacak





■ Bir süredir devam eden 3600 ek gösterge artışıyla ilgili düzenlemenin Temmuz ayında Meclis'te yasalaşması bekleniyor. Böylece yaklaşık 5.3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artarken emekli maaşları ve emeklilik ikramiyeleri de yükselmiş olacak. Hazırlanan taslağa Meclis'te bazı ilaveler yapılması da bekleniyor.