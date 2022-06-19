Temmuz’da müjde takvimi! EYT’liye emeklilik formülü, sözleşmeliye kadro müjdesi, asgari ücrete ara zam netlik kazanacak

Temmuz ayı milyonlarca emekli ve memurun zam ayı olurken bu yıl sosyal kesimlerle ilgili çalışmalarda bu ayda netleşecek. Yeni yasalar çıkarken bazı çalışmalar da başlatılacak. Temmuz ayında tamamlanacak ya da başlayacak çalışmalardan bazıları şöyle:
■ Bir süredir devam eden 3600 ek gösterge artışıyla ilgili düzenlemenin Temmuz ayında Meclis'te yasalaşması bekleniyor. Böylece yaklaşık 5.3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artarken emekli maaşları ve emeklilik ikramiyeleri de yükselmiş olacak. Hazırlanan taslağa Meclis'te bazı ilaveler yapılması da bekleniyor.
■ Toplu Sözleşme Metni 52. maddede belirtilen sözleşmeli memurlara yeni statü çalışmasının da bu ay içinde şekillenmesi bekleniyor. Böylece kamuda sözleşmeli olarak çalışan 550 bin kadar sözleşmeli personel kadrolular gibi tayin görevde yükselme, il değiştirme, izin devretme gibi haklara kavuşmuş olacak.