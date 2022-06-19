Avans alamayıp istifa edip tazminatını isteyen işçiye Yargıtay'dan emsal karar

Avans alamadığı için istifa eden işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Çalıştığı iş yerinden avas talebinde bulunan işçi, 'Hayır' cevabı alınca istifa etti. İstifanın ardından mahkemeye giderek 'kıdem tazminatı' ve 'ihbar tazminatı' alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron ise davanın reddini istedi. Devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şöyle denildi: "İş Kanunu'nun 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep yok. İşverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.