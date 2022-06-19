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    Avans alamayıp istifa edip tazminatını isteyen işçiye Yargıtay'dan emsal karar

    Avans alamayan işçi istifa edip tazminat istedi. Yargıtay alamayacağına hükmetti. İşte sizler için derlediğimiz 19 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Yargıtay’dan avans kararı

    Avans alamadığı için istifa eden işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Çalıştığı iş yerinden avas talebinde bulunan işçi, 'Hayır' cevabı alınca istifa etti. İstifanın ardından mahkemeye giderek 'kıdem tazminatı' ve 'ihbar tazminatı' alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron ise davanın reddini istedi. Devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şöyle denildi: "İş Kanunu'nun 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep yok. İşverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.



    BİTCOİN 20 BİN, ETHER BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
    Bitcoin Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altına geriledi. Ether de 1.000 doların altını gördü. Bitcoin Kasım ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 70 gerileme gösterdi. Kripto varlık piyasasında sıkılaşma baskısı tahribata yol açıyor. Kripto para fiyatları sert şekilde düşerken, profesyonel yatırımcılar eskisi kadar kolay kâr elde edilemeyen piyasada kazançlarını artırmak için birbirlerini hedef almaya başladılar.



    KARGOMSENDE'DEN İZMİR BULUŞMASI
    Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrın üzerindeki yazılı basın dağıtım gücünü arkasına alan ve tüm Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkanının yanında, alıcıya tahmini varış zamanını da bildiren ilk ve tek marka olan KARGOMsende, şubeleriyle İzmir'de buluştu. Şirket, Ankara'da başlayan 'Bölge Buluşmaları'nın üçüncüsünü, "Birlikte, Daha Güçlü" mottosuyla gerçekleştirdi. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, toplantıların Trabzon ve Adana Bölge Müdürlükleri'nde de devam edeceğini kaydetti. KARGOMsende Achievement in Customer Excellence Awards Ödülleri'nde Kargo Pazaryeri kategorisinde 'Diamond' ödülünün sahibi oldu. Marka, teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla Perakende Güneşi Ödülleri'nde "Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü"ne layık görüldü.
    Ceyhan TORLAK



        TURKCELL-ASPİLSAN BATARYA İŞBİRLİĞİ
        Turkcell, yerli Li-iyon batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile stratejik bir iş birliğine imza attı. 2022-2025 yılları arasında Turkcell şebeke altyapısında ASPİLSAN Enerji tarafından üretilen lityum bataryalar kullanılacak. 3,5 yıl boyunca yaklaşık 20 bin adet 48V 100 Ah Li-iyon batarya, ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri'deki tesislerinde üretilerek karşılanacak.



        ABDÜLHAMİD HAN'A SİGORTA GÜVENCESİ
        Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncüsü Abdülhamid Han sondaj gemisi de Türkiye Sigorta tarafından güvenceye alındı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Geminin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda ve demirde iken risklere karşı güvence altına aldık" dedi.



        İGA İSTANBUL HAVALİMANI'NA 5 YILDIZLI TESCİL
        İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax'ın, 2022 Dünya Havalimanı Ödülleri kapsamında, İGA İstanbul Havalimanı, 2020 yılındaki başarısını tekrar ederek 'Skytrax 5 Yıldızlı Havalimanı' ödülünü bu yıl da kazandı. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca 'Dünyanın En İyi Havalimanları' listesinde de ilerleme kaydederek 8'incı sırada yer aldı.



            TOGG YÜZDE 99 TAMAM
            TOGG, 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'ndeki inşaat çalışmalarına planlar doğrultusunda devam ediyor. Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalarda son aşamalara gelindi. Togg Gemlik Tesisi, temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacak. Gövde binasındaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından, deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. C-SUV gövdesinde ilk boyasız denemelerin yapıldığı Avrupa'nın en temizi olan boyahanede, kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumunun ardından devreye alma çalışmaları başladı. Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda tesisin, yüzde 99'u tamamlandığı duyuruldu.

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            Haberler Ekonomi Avans alamayıp istifa edip tazminatını isteyen işçiye Yargıtay'dan emsal karar
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