Avans alamayıp istifa edip tazminatını isteyen işçiye Yargıtay'dan emsal karar

Avans alamadığı için istifa eden işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Çalıştığı iş yerinden avas talebinde bulunan işçi, 'Hayır' cevabı alınca istifa etti. İstifanın ardından mahkemeye giderek 'kıdem tazminatı' ve 'ihbar tazminatı' alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron ise davanın reddini istedi. Devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şöyle denildi: "İş Kanunu'nun 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep yok. İşverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.
BİTCOİN 20 BİN, ETHER BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
Bitcoin Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altına geriledi. Ether de 1.000 doların altını gördü. Bitcoin Kasım ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 70 gerileme gösterdi. Kripto varlık piyasasında sıkılaşma baskısı tahribata yol açıyor. Kripto para fiyatları sert şekilde düşerken, profesyonel yatırımcılar eskisi kadar kolay kâr elde edilemeyen piyasada kazançlarını artırmak için birbirlerini hedef almaya başladılar.
KARGOMSENDE'DEN İZMİR BULUŞMASI
Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrın üzerindeki yazılı basın dağıtım gücünü arkasına alan ve tüm Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkanının yanında, alıcıya tahmini varış zamanını da bildiren ilk ve tek marka olan KARGOMsende, şubeleriyle İzmir'de buluştu. Şirket, Ankara'da başlayan 'Bölge Buluşmaları'nın üçüncüsünü, "Birlikte, Daha Güçlü" mottosuyla gerçekleştirdi. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, toplantıların Trabzon ve Adana Bölge Müdürlükleri'nde de devam edeceğini kaydetti. KARGOMsende Achievement in Customer Excellence Awards Ödülleri'nde Kargo Pazaryeri kategorisinde 'Diamond' ödülünün sahibi oldu. Marka, teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla Perakende Güneşi Ödülleri'nde "Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü"ne layık görüldü.
Ceyhan TORLAK