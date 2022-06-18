Ordu'da icradan satılık fındık bahçesi!

T.C. Gürgentepe İcra Dairesi tarafından 26 Temmuz'da 2022'de satılacağı duyurulan 1878 metrekarelik fındık bahçesi yoğun ilgi topladı. 41 bin 804 liraya satışa çıkacağı açıklanan fındık bahçesine ilişkin detaylar ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, fındık bahçesinin Ordu Gürgentep'de olduğu bilgili yer aldı.



İlanda taşınmazın özellikleri şu şekilde belirtildi:



Ordu İl, Gürgentepe İlçe, 285 Ada, 53 Parsel, ESKİKÖY-KİRAZ GÜNEYİ Mahalle/Köy, KUZ MEVKİİ Mevkii, Ordu ili Gürgentepe ilçesi Eskiköy/Kirazgüneyi mahallesinde olup 1878,01 m2 olup, borçlu adına 1/1 hisse oranına kayıtlıdır. Taşınmaz topoğrafik yapı bakımından tarım yapmaya elverişli olup tapu kayıtlarında fındık bahçesi olarak geçmekte olup taşınmazın tamamı üzerinde verim çağında 30-35 yıllık çakıldak fındık çeşidine sahip fındık ocaklarından oluştuğu görülmüştür. Fındık çok yıllık bitki olup, yılda bir hasat yapılmaktadır. Taşınmazın eğimi yer yer değişmekle birlikte % 40-60 civarındadır. Su tutmak kapasitesi iyidir, alkalilik ve tuzluluk problemi yoktur. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip, bakımlı ve verimlidir. Bölgemizde ve Gürgentepe ilçemizde kuru tarım yapılmaktadır. Üretilen ürünün pazarlama sorunu yoktur. Taşınmaz, kısmen yol hizmetinden yararlandığı ve diğer hizmet ve altyapı imkanlarından yararlanmadığı görülmektedir. taşınmazın bulunduğu bölgede kadastro çalışması yapılmıştır. Taşınmazın toplam tarımsal değeri : 1 m2 için fındık bahçesi değeri (TL) x Alan ( da ) 22,26 x 1878,01 = 41.804,50-TL'dir.

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