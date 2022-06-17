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    • Ekonomi
    • 17.06.2022 09:19
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    • 17.06.2022 09:35
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    SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 77 milyon tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarında

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiftçilere yapılacak ödemelerle ilgili "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    77 milyon bugün hesaplarda

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Bakan Kirişci, "77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 77 milyon tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarında
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