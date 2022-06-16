Konutta mayıs rekoru (Ekonomi haberleri)

Türkiye genelinde konut satışı Mayıs'ta, 2021'in aynı ayına göre yüzde 107.5 artarak 122 bin 768'e çıktı. Tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı satış rakamına ulaşıldı. İpotekli satış yüzde 178 artarak 29 bin 335'e, ilk el satış ise yüzde 81 artarak 32 bin 861'e yükseldi. İlk 5 ayda satılan konut sayısı ise yüzde 37.7 artarak 575 bin 889'a çıktı. Yabancıya konut satışı Mayıs'ta yüzde 235 artarak 5 bin 962 oldu. Ruslar bin 275 konutla ilk sırayı aldı.
BÜTÇEDE REKOR FAZLA
7 çeyrek art arda kesintisiz büyürken mali disiplinden taviz vermeyen Türkiye, Mayıs'ta bütçe performansında çifte rekora imza attı. Gelirlerdeki artış ve harcamalardaki ihtiyatlı duruşun etkisiyle Mayıs'ta bütçe fazlası ile faiz dışı fazlada rekor kırılırken, çalışanların ve emeklilerin ücret artışları için de önemli bir mali alan oluştu. Mayıs'ta bütçe giderleri yüzde 47.3 artarak 173 milyar 777 milyon lira olurken, bütçe gelirleri yüzde 203.9'luk yükselişle 317 milyar 753 milyon liraya ulaştı. 2021'in Mayıs ayında 13.4 milyar lira bütçe açığı verilirken, bu yılın aynı döneminde 143 milyar 977 milyon lira ile bütçe fazlası rekoru kırıldı.
FED FAİZİ 75 BAZ PUAN ARTIRDI
ABD Merkez Bankası Fed, faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Faiz kararı 10-1 oyla alındı. Ekonomik büyüme için aşağı yönlü tahminler ortaya çıkarken işsizlik ve faiz artışı için de tahminler yukarı yönlü olarak revize edildi. Fed Başkanı Powell, Fed'in Temmuz ayında faiz oranlarını 75 baz puan daha artırabileceğini söyledi.