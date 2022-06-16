Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Konutta mayıs rekoru (Ekonomi haberleri)

    Türkiye genelinde konut satışı Mayıs'ta, 2021'in aynı ayına göre yüzde 107.5 artarak 122 bin 768'e çıktı. Tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı satış rakamına ulaşıldı. İpotekli satış yüzde 178 artarak 29 bin 335'e, ilk el satış ise yüzde 81 artarak 32 bin 861'e yükseldi. İlk 5 ayda satılan konut sayısı ise yüzde 37.7 artarak 575 bin 889'a çıktı. Yabancıya konut satışı Mayıs'ta yüzde 235 artarak 5 bin 962 oldu. Ruslar bin 275 konutla ilk sırayı aldı.

    Konutta mayıs rekoru

    Türkiye genelinde konut satışı Mayıs'ta, 2021'in aynı ayına göre yüzde 107.5 artarak 122 bin 768'e çıktı. Tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı satış rakamına ulaşıldı. İpotekli satış yüzde 178 artarak 29 bin 335'e, ilk el satış ise yüzde 81 artarak 32 bin 861'e yükseldi. İlk 5 ayda satılan konut sayısı ise yüzde 37.7 artarak 575 bin 889'a çıktı. Yabancıya konut satışı Mayıs'ta yüzde 235 artarak 5 bin 962 oldu. Ruslar bin 275 konutla ilk sırayı aldı.

    BÜTÇEDE REKOR FAZLA
    7 çeyrek art arda kesintisiz büyürken mali disiplinden taviz vermeyen Türkiye, Mayıs'ta bütçe performansında çifte rekora imza attı. Gelirlerdeki artış ve harcamalardaki ihtiyatlı duruşun etkisiyle Mayıs'ta bütçe fazlası ile faiz dışı fazlada rekor kırılırken, çalışanların ve emeklilerin ücret artışları için de önemli bir mali alan oluştu. Mayıs'ta bütçe giderleri yüzde 47.3 artarak 173 milyar 777 milyon lira olurken, bütçe gelirleri yüzde 203.9'luk yükselişle 317 milyar 753 milyon liraya ulaştı. 2021'in Mayıs ayında 13.4 milyar lira bütçe açığı verilirken, bu yılın aynı döneminde 143 milyar 977 milyon lira ile bütçe fazlası rekoru kırıldı.

    FED FAİZİ 75 BAZ PUAN ARTIRDI
    ABD Merkez Bankası Fed, faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Faiz kararı 10-1 oyla alındı. Ekonomik büyüme için aşağı yönlü tahminler ortaya çıkarken işsizlik ve faiz artışı için de tahminler yukarı yönlü olarak revize edildi. Fed Başkanı Powell, Fed'in Temmuz ayında faiz oranlarını 75 baz puan daha artırabileceğini söyledi.

        ZİRVEYE HAZIRLANIYOR
        Turkuvaz         Medya Grubu'nun ödüllü kargo şirketi KARGOMsende, Ankara'da başlayan bölge buluşmalarının ikincisini İstanbul'da yaptı. İstanbul ve çevre illeri yöneticilerinin katıldığı toplantıda KARGOMsende'yi zirveye taşıma stratejileri değerlendirildi. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, toplantıların İzmir, Trabzon ve Adana'da süreceğini, markanın en çok tercih edilen dağıtım şirketi olma hedefine uygun bir çalışma ortamı hazırlandığını belirti.

        TRAFİK HIZLANDI
        İstanbul         Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 2022'nin ilk 5 ayında 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet verdi ve 2019 yılı rekorunu yüzde 80 oranında yakaladı. İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz, "ISG Recommends programı ile yolcularımıza seyahatlerine karar verdikleri andan dönüş anına kadar yanlarında olacağımız, teknoloji ve seyahatin iç içe geçtiği, güçlü iş birlikleri ve ayrıcalıklar sunan bir deneyim tasarlıyoruz" diye konuştu. İSG CEO'su Berk Albayrak da "Havalimanımızdan 2022'nin 1 Ocak-10 Haziran döneminde iç hatlarda 6 milyon 114 bin 859, dış hatlarda ise 5 milyon 866 bin 753 yolcu seyahat etti. 1 Ocak-10 Haziran döneminde iç hatlarda 40 bin 499, dış hatlarda 40 bin 369 sefer düzenlendi. Seyahatlerdeki yoğunluğun yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda Sabiha Gökçen'in 2019 rakamlarına ulaşması, hatta yeni rekorlar kırması muhtemel" ifadesini kullandı. Fatma Şevval ÖZTÜRK

        TÜRKİYE'DE 100 OTELE ULAŞTI
        Hilton, Taksim 360'ın bir parçası olacak Canopy by Hilton İstanbul Taksim için anlaşma imzaladı. Canopy by Hilton İstanbul Taksim'in Çalık Holding ile imzalanan anlaşma kapsamında 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, "Canopy by Hilton, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim'e yoğun bir enerji getirecek" ifadesini kullandı. Turizmin yeniden canlanmaya başladığını vurgulayan Hilton Türkiye Lüks Oteller Ülke Müdürü Armin Zerunyan da "Hilton için Türkiye pazarında 100'üncü otele ulaşmak bu pazarla olan uzun süreli ve verimli ilişkileri göstermesi açısından çok önemli bir dönüm noktası" şeklinde konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
        Haberler Ekonomi Konutta mayıs rekoru (Ekonomi haberleri)
            SON DAKİKA