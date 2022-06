Konutta mayıs rekoru (Ekonomi haberleri)

TRAFİK HIZLANDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 2022'nin ilk 5 ayında 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet verdi ve 2019 yılı rekorunu yüzde 80 oranında yakaladı. İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz, "ISG Recommends programı ile yolcularımıza seyahatlerine karar verdikleri andan dönüş anına kadar yanlarında olacağımız, teknoloji ve seyahatin iç içe geçtiği, güçlü iş birlikleri ve ayrıcalıklar sunan bir deneyim tasarlıyoruz" diye konuştu. İSG CEO'su Berk Albayrak da "Havalimanımızdan 2022'nin 1 Ocak-10 Haziran döneminde iç hatlarda 6 milyon 114 bin 859, dış hatlarda ise 5 milyon 866 bin 753 yolcu seyahat etti. 1 Ocak-10 Haziran döneminde iç hatlarda 40 bin 499, dış hatlarda 40 bin 369 sefer düzenlendi. Seyahatlerdeki yoğunluğun yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda Sabiha Gökçen'in 2019 rakamlarına ulaşması, hatta yeni rekorlar kırması muhtemel" ifadesini kullandı. Fatma Şevval ÖZTÜRK

TÜRKİYE'DE 100 OTELE ULAŞTI

Hilton, Taksim 360'ın bir parçası olacak Canopy by Hilton İstanbul Taksim için anlaşma imzaladı. Canopy by Hilton İstanbul Taksim'in Çalık Holding ile imzalanan anlaşma kapsamında 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, "Canopy by Hilton, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim'e yoğun bir enerji getirecek" ifadesini kullandı. Turizmin yeniden canlanmaya başladığını vurgulayan Hilton Türkiye Lüks Oteller Ülke Müdürü Armin Zerunyan da "Hilton için Türkiye pazarında 100'üncü otele ulaşmak bu pazarla olan uzun süreli ve verimli ilişkileri göstermesi açısından çok önemli bir dönüm noktası" şeklinde konuştu.