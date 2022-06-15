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    • Ekonomi
    • 15.06.2022 21:01
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    • 15.06.2022 21:34
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    Son dakika: ABD Merkez Bankası FED'den 75 baz puanlık faiz artırımı! 28 yıl sonra bir ilk...

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

    ABD Merkez Bankası FED faiz artırdı

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

    Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

    Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

    İVMELENEN ENFLASYON FED'İN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRMIŞTI
    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikası tonu değişmeye başlamıştı.

    Geçen yıl kasım toplantısıyla varlık alımlarının hızını düşürmeye başlayan Fed, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı. Banka, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.



        Fed, salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine ise haziran itibarıyla başlamıştı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirinde sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

        ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

        PİYASALARA ETKİSİ NE OLDU

        Piyasalar ABD'de görülen 41 yılın en yüksek enflasyon rakamı sonrası Fed'den 75 baz puan faiz artışı fiyatlıyordu. Beklentilere paralel gelen Haziran ayı Fed faiz kararı sonrası piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Ancak altın fiyatlarında ons öncülüğünde bir miktar toparlanma görüldü. Ons altın Fed kararı sonrası 1.825 dolar düzeyine yükseldi. Bununla beraber yurt içinde dolar/TL 17,27 TL, gram altın TL fiyatı da 1.010 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: ABD Merkez Bankası FED'den 75 baz puanlık faiz artırımı! 28 yıl sonra bir ilk...
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