Son dakika: ABD Merkez Bankası FED'den 75 baz puanlık faiz artırımı! 28 yıl sonra bir ilk...





Fed, salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine ise haziran itibarıyla başlamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirinde sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

PİYASALARA ETKİSİ NE OLDU

Piyasalar ABD'de görülen 41 yılın en yüksek enflasyon rakamı sonrası Fed'den 75 baz puan faiz artışı fiyatlıyordu. Beklentilere paralel gelen Haziran ayı Fed faiz kararı sonrası piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Ancak altın fiyatlarında ons öncülüğünde bir miktar toparlanma görüldü. Ons altın Fed kararı sonrası 1.825 dolar düzeyine yükseldi. Bununla beraber yurt içinde dolar/TL 17,27 TL, gram altın TL fiyatı da 1.010 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.