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    • Ekonomi
    • 16.06.2022 13:30
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    • 16.06.2022 13:33
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    Döviz işlerimde değişiklik! 5 bin dolara çıkarıldı

    Döviz işlemlerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vergi kimlik numarası tespiti gerektiren tutar 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

    Döviz işlerimde değişiklik!

    Döviz işlemlerinde değişikliğe gidildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    3 BİN DOLARDAN 5 BİN DOLARAK ÇIKARILDI
    Buna göre, banka, katılım finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara yükseltildi.

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